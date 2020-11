Senadores oficialistas instan al Gobierno a presentar proyecto para segundo retiro de la AFP

Los senadores Juan Castro (RN), David Sandoval (UDI), José Durana (UDI) y Manuel José Ossandón (RN) dijeron este lunes que apoyaran “sí o sí” el proyecto de reforma que habilita a los cotizantes de las AFP a hacer un segundo retiro del 10%, pero emplazaron al Gobierno a presentar un proyecto para regularlo.



Ossandón sostuvo que si bien darán su voto a favor, “hemos llegado a la conclusión de pedirle al Gobierno en un plazo acotado, no máximo de mañana, que presente un proyecto de ley para el segundo retiro”, y agregó que la medida se solicitó con el fin de evitar que el Ejecutivo lleve el proyecto al Tribunal Constitucional (TC).



Según detalló, también “la idea es que se haga bien para la gente que lo necesita y además para que esto no se transforme en una chacra donde cada cinco minutos a algún parlamentario se le ocurre hacer una reforma constitucional y se desordena”.



El parlamentario indicó que con un proyecto del Gobierno que regularice la entrega de otro 10%, se avanzaría en “una tramitación rápida y expedita, y que no se atrase”, ya que “sabemos que la gente necesita esta ayuda”, remarcó.



No obstante, el senador eludió responder acerca de una posible indicación del oficialismo sobre la posibilidad de gravar los retiros de las personas que perciben rentas altas.



“Creemos que el Gobierno debe definir su posición en el proyecto de ley y los parlamentarios debatirlo rápidamente. Nosotros no estamos planteando posiciones en este minuto, para ningún lado, sabemos que la gente lo necesita y queremos que sepa que aquí van a tener los votos”, remarcó Ossandón.