Seremi de Salud de la RM: “Ingresaremos a viviendas solo por sospecha fundada y con Carabineros”

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, señaló que las fiscalizaciones a las viviendas particulares en estas Fiestas Patrias se realizarán solo ante sospechas fundadas de delito sanitario y siempre en compañía de Carabineros.



Según precisó, se fiscalizará el interior de una casa “siempre y cuando tengamos sospechas fundadas de que se está incumpliendo con la normativa y en los casos que haya flagrancia. La idea es proteger la salud de las personas y por eso tendremos que ingresar. No queremos vulnerar la privacidad ni los derechos de nadie”.



Labrá advirtió que los fiscalizadores sanitarios “no vamos entrar si no es en compañía de Carabineros. Siempre será en compañía de Carabineros y los inspectores siempre van a tener su credencial. Lo principal es que tengamos claro que siempre va a estar acompañado de Carabineros”.



“Solamente cuando tengamos sospecha fundada que hay un delito flagrante -agregó-, es decir que en vez de tener 5 personas tiene 20 invitados ese hogar o está haciendo una fonda clandestina, en esos casos nosotros vamos a ingresar con Carabineros, porque en esos casos habría un delito”.



Labra aclaró, además, que los inspectores no necesitarán de un decreto para allanar una vivienda. “El tema del allanamiento no es necesario tenerlo en el momento, porque en este momento por el decreto de alerta y el estado de catástrofe la autoridad sanitaria tiene facultades excepcionales. En tiempos normales es necesaria esta resolución de allanamiento que firma la autoridad sanitaria, pero en estos casos no es necesario”.



“La fuerza pública -sostuvo- tiene las facultades para que nosotros podamos ingresar. La salud pública es lo que está mandando en este momento”.