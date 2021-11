Seremi de Salud informa 54 contactos estrechos por contagio de Boric

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Helga Balich, informó este jueves que hay 54 contactos estrechos del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien este miércoles informó estar contagiado con Covid-19.



De los contactos estrechos, cinco corresponden a los candidatos presidenciales José Antonio Kast (Partido Republicano), Sebastián Sichel (Chile Podemos +), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) y Eduardo Artés (Unión Patriótica). Este último estaba en duda ya que no participó en el debate con temática Pyme de la mañana del martes -día donde Boric presentó síntomas-, pero la seremi confirmó su inclusión.



También hay dos constituyentes y dos diputados con la condición, uno de los cuales corresponde a Gonzalo Winter (Convergencia Social), quien había adelantado la información en redes sociales.



Desde Plaza Bulnes, Balich indicó que “tenemos 54 contactos estrechos, los que están siendo contactados por nuestros equipos, con el objetivo de comunicarles la indicación de cuarentena, el inicio y la fecha de término, además de levantar más información”.



“Dentro de los contactos estrechos se encuentran los cinco candidatos presidenciales (…) Tenemos dos diputados como contacto estrecho y dos constituyentes. Todos están informados”, añadió.



La autoridad aclaró que “estamos en plena investigación epidemiológica, está en curso y no ha terminado. Cuando hacemos la investigación y vamos llamando a los contactos estrechos, ellos nos van entregando más información, lo que permite aumentar la cantidad de contactos y poder llamarlos oportunamente”.



Balich hizo “un llamado a los candidatos presidenciales y parlamentarios en mantener las medidas preventivas, respetar lo que establece el plan Paso a Paso, los aforos, el cumplimiento de las medidas de autocuidado, el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico. Es la forma en la que todos podemos contribuir en el control de la pandemia”.



Ante eventuales sanciones contra el diputado frenteamplista, la seremi explicó que “además de la investigación epidemiológica, como Seremi tenemos una acción integral del cumplimiento de las medidas preventivas. En ese contexto, como Seremi de Salud estamos haciendo el análisis de las actividades que se realizaron, si incumplieron con lo establecido con el plan Paso a Paso”.



“El departamento de acción sanitaria está haciendo la investigación. Si nos damos cuenta que estos eventos no cumplieron con las medidas preventivas, tendría que darse inicio a un sumario sanitario”, detalló.



Además, explicó que “los contactos estrechos no se deben realizar PCR, deben cumplir con el periodo de cuarentena indicado, de acuerdo a si están con esquema o no de vacunación son siete o diez días, pero deben dar cumplimiento a su indicación de cuarentena”.



Consultada sobre si Boric está contagiado con la variante Delta del coronavirus, la seremi respondió: “Estamos enviando la muestra a secuenciación del ISP, eso demora unos días y con esa información tendremos certeza de si puede o no serlo”.



Finalmente, adelantó que van “a empezar a fiscalizar con más fuerza y estar presentes” en los próximos debates presidenciales para evitar que se repitan este tipo de situaciones.