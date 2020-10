Seremi de Salud: “Los computadores robados no tienen información sensible”

La seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, aseguró que los computadores robados en la noche del sábado desde las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial “no contienen información sensible” ni menos algún tipo de documentación que esté vinculada a la investigación judicial contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

“Hoy en la mañana nos informamos de un lamentable hecho en uno de nuestros edificios, donde ocurrió robo en las dependencias del sector administrativo. Se robaron 15 computadores que estaban completamente nuevos, embalados en sus cajas, ya que habían llegado hace poco a la institución para ser instalados. Además, se robaron cuatro computadores que estaban siendo utilizados, pero en el área administrativa, en Recursos Humanos. También se robaron seis celulares”, explicó Labra.

“La PDI se encuentra haciendo la investigación, se están revisando las cámaras, con el fin de encontrar a los responsables”, añadió.

Respecto de la información almacenada en la infraestructura sustraída, la ingeniera comercial señaló que “los únicos computadores que estaban siendo utilizados son cuatro, pero del área de Recursos Humanos, no tienen información sensible. Por ahí he estado leyendo especulaciones sobre información sensible, lo cual no es así, no hay ninguna información sensible que haya sido robada, tampoco papeles, archivos, nada de eso. También leí especulaciones sobre robos de sumario, pero eso tampoco es así. Los sumarios están en un sistema en línea, por lo tanto, hay que descartar por todos lados que haya habido robo de información sensible”.

Respecto de una posible vinculación con la solicitud de correos electrónicos que ha hecho el Ministerio Público en la investigación contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y otras autoridades de Gobierno por las muertes en la pandemia -correos que el Minsal se ha negado a entregar-, Labra afirmó: “Sí, quiero ser enfática en que tratemos de no especular. Este es un hecho lamentable, pero hemos aclarado que son computadores nuevos los robados, y aquellos cuatro de Recursos Humanos solo tienen información administrativa, por lo tanto, descarto de plano el robo de información sensible”.

Consultada si le consta que no hay ninguna posibilidad de algún montaje, manifestó que “sí, estoy segura, muy segura”.

Agregó que “los correos electrónicos de los funcionarios afectados, de los computadores de Recursos Humanos, siempre quedan respaldados en el servidor, por lo tanto, no hay ninguna pérdida de información”.

Labra también se refirió a la versión que dio una vecina del sector a la PDI, señalando que vio a varias personas que llegaron en una van negra y que entraron y salieron constantemente del edificio, ubicado en Paseo Bulnes 177, a pasos de La Moneda y de la Dirección General de Carabineros.

“Tenemos esta versión de una vecina que dice haber visto personas ingresar en una van en la noche, pero la PDI debe terminar la investigación (…) Nosotros creemos que, lamentablemente, dado que el robo afectó principalmente a computadores nuevos, se produjo por un dato. Tenemos distintos sistemas de seguridad, cámaras, guardias, tenemos 25 edificios en la región Metropolitana. Lamentamos que anoche se haya vulnerado la seguridad para robar 15 computadores nuevos, por eso creemos que se trata de un dato”.

Sobre el guardia que estaba a cargo de la seguridad del edificio, Labra explicó que “en ese momento estaba en otro edificio realizando turno, por eso creemos que las personas tenían un dato. Lamentablemente fueron vulnerados los sistemas de seguridad”.