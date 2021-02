Sernac denunció al Ministerio Público a cuatro financieras por eventual estafa

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció a cuatro supuestas financieras no tradicionales tras recibir reclamos de consumidores que dicen haber entregado dinero para ciertos trámites administrativos, asociados a la obtención de un crédito, luego de lo que la empresa no volvió a dar respuesta, ni entregó el monto del crédito comprometido.



Se trata de COOP CHILE; Atlante; Acredicom Chile y Credi-CHILE. En el caso de esta última, resulta más grave, pues señalan tener el Sello Sernac en el documento entregado al consumidor, lo que no se ajusta a la realidad; además del hecho de utilizar un nombre similar al nombre de fantasía de un banco para dar confianza al consumidor.



Asimismo, el Servicio revisó los documentos acompañados al reclamo, constatando las supuestas oficinas de estas empresas estarían en la misma dirección, por lo que podría tratarse de la misma con diferentes nombres de fantasía.



A estas denuncias se suman otras dos denuncias contra empresas que presentan similar conducta como Acción Financiera de Chile y Presta Chile. En la mayoría de estos casos, se le pide al consumidor realizar transferencias a una persona natural.



El director (s) del Sernac, Jean Pierre Couchot, explicó que el servicio tiene un convenio con el Ministerio Público precisamente para derivar ese tipo de reclamos, porque la Ley del Consumidor no tiene aplicación en caso de fraudes, sino sólo respecto del incumplimiento de las empresas.



“Muchas familias viven hoy la angustia del sobrendeudamiento, deudas que no pueden pagar o necesitan dinero para financiar necesidades básicas y de salud producto de la pandemia, lo que las hace vulnerables a algún tipo de estafas”, indicó la autoridad.



Indica que las empresas establecidas deben respetar y cumplir la regulación vigente, otorgando toda la información necesaria para una decisión adecuada, como lo es el Costo Total del crédito, la tasa de interés, los gastos de cobranza, entre otros.



La recomendación a los consumidores es informarse de que la empresa se encuentre registrada, por ejemplo, ante la Comisión para el Mercado Financiero, además de buscar referencias, cotizar y comparar los créditos, “evitando caer en la tentación de pedir un préstamo en condiciones que parecen demasiado buenas para ser verdad”.



Asimismo, sospechar si se le pide realizar transferencias a personas naturales y no al RUT de una empresa.