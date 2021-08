Sernac presentó demanda colectiva contra All Gamers por compras por internet

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva contra All Gamers Chile, cuyo objetivo principal, es que la justicia establezca las compensaciones para los consumidores que fueron afectados por una serie de incumplimientos en compras online, realizadas a través de la página web de la empresa o en los distintos marketplaces donde opera.

El organismo tomó conocimiento de estas circunstancias desde al menos julio del año 2020, y hasta la fecha ha recibido más de 650 reclamos, principalmente por demoras en los despachos o no entrega de los productos adquiridos por los consumidores; retardo y/o condicionamiento en cuotas de la devolución de dinero tras compras canceladas y a partir de una fecha determinada; y una deficiente atención al cliente en la etapa de post venta.

A modo de excusa, los usuarios indican que la empresa les señala que los retardos se deben a problemas de stock, ofreciendo nuevas fechas que tampoco son respetadas. Como antecedente adicional, la empresa intentó aplicar nuevas condiciones a los consumidores, como el aumento a casi el doble del plazo para realizar las devoluciones, de 10 a 20 días hábiles.

La decisión de demandar fue tomada por el Sernac tras una exhaustiva investigación, que incluyó la citación a declarar al representante legal en busca de una solución oportuna y extrajudicial para los consumidores. No obstante, la empresa incumplió los compromisos asumidos en esa instancia.

El director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, subrayó que cuando las empresas no cumplen con lo que prometen, son incapaces de responder a los consumidores y ante las autoridades, lo que queda es el camino judicial.

“No es aceptable que una empresa no envíe el producto por el cual una persona pagó un precio, prometa un nuevo plazo que nuevamente no cumple, y luego no devuelva lo pagado. Los productos electrónicos, incluso las consolas para juegos, han cumplido un rol importante en el confinamiento, por lo que causa mayor frustración cuando una empresa no cumple”, enfatizó la autoridad.

Agregando que “una empresa que se excusa en la falta de stock para no responder a sus compromisos, que promete soluciones que no cumple, que no contesta los reclamos de los consumidores, no cumple a las exigencias de la autoridad, lo que hace es arriesgar la confianza en las ventas a distancia. Por eso es tan importante la señal para todas las empresas para que ajusten sus procesos y comprometan plazos que puedan cumplir. Esto es especialmente importante cuando se acerca un hito de consumo como el Día del Niño”.

A través de la demanda colectiva, se buscará que la justicia establezca las compensaciones para todos los consumidores que han sido afectados por los incumplimientos cometidos por esta empresa y que además sea sancionada con multas, las que podrían llegar hasta las 1.500 UTM por infringir la Ley del Consumidor, esto es, alrededor de $78 millones.

Recordemos que el Sernac recientemente ya denunció a All Gamers Chile ante el 3° Juzgado de Policía Local de Las Condes por infringir la Ley del Consumidor (Art. 58), tras no responder los oficios enviados solicitando antecedentes, en el marco de la investigación de este caso, instancia judicial donde arriesga multas por 400 UTM, es decir, casi $21 millones.