Seth Rogen confiesa que no quiere trabajar más con James Franco tras denuncias de abuso

Seth Rogen y James Franco parecían integrar una dupla cómica inquebrantable, con varias cintas exitosas en los últimos años. Sin embargo, las acusaciones que ha recibido Franco han complicado la relación.

En diálogo con The Sunday Times, Rogen dijo que “también miro hacia atrás a esa entrevista en 2018 donde comento que seguiría trabajando con James, y la verdad es que no lo he hecho y no planeo hacerlo ahora mismo. No sé si puedo definir (nuestra amistad) en este momento durante esta entrevista. Lo que puedo decir es que han cambiado muchas cosas en nuestra relación y nuestra dinámica”.

“Lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso, y nunca cubriría u ocultaría las acciones de alguien que lo hace, o pondría a alguien en una situación en la que estuviera cerca de alguien así”, agregó, a raíz de una denuncia de una joven de 14 años contra el actor por insinuarse en redes sociales.

Tras ese hecho, el 2018 siguieron las acusaciones contra el protagonista de “El artista el desastre”, con varias estudiantes de su escuela de actuación calificándolo como un explotador sexual.