Sharp anuncia que habrá fuegos artificiales en Año Nuevo, pero sin fiesta en la Plaza Sotomayor

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, anunció que para fines de diciembre está confirmada la realización del tradicional evento pirotécnico “Año Nuevo en el Mar”, aunque no se llevará a cabo la fiesta en la Plaza Sotomayor.



Según remarcó, “es una noticia que busca reactivar económicamente la ciudad y apoyar el comercio y el turismo. Hemos acogido el llamado, la opinión y la propuesta de la economía local de Valparaíso, tanto del comercio diurno como nocturno, y queremos informar al país que en Valparaíso va a existir el evento de ‘Año Nuevo en el Mar’ el 31 de diciembre de 2020”.



Y añadió que “es una actividad extremadamente importante para la ciudad, no solo por su valor simbólico, sino que también por la oportunidad económica que genera particularmente al turismo, a la gastronomía y al comercio”.



“Estamos a dos meses del ‘Año Nuevo en el Mar’ y quisimos hacer el anuncio ahora para poder prepararnos como ciudad y decirle al país, a aquellos que nos quieran acompañar, que cumpliendo con las normas sanitarias y obteniendo su permiso interregional, pueden venir a Valparaíso porque los vamos a estar esperando”, apuntó.



Respecto a la fiesta que se arma año a año en la Plaza Sotomayor, indicó que “no se va a realizar, esa fiesta está suspendida básicamente porque es una que no cumple con las condiciones sanitarias, por lo tanto, nos vamos a concentrar solo en el lanzamiento de los fuegos artificiales, que al municipio no le supone un gasto adicional porque ya está realizado, debido a que se hizo en su momento la respectiva licitación”.



El comunal anticipó que se reunirá con el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, para conformar una mesa de trabajo para planificar el uso de espacios y las medidas sanitarias correspondientes para el evento.



“Lo que van a buscar, precisamente, será mantener a raya el coronavirus para permitir que la economía pueda reabrir en Valparaíso, y que eso genere puestos de trabajo y oportunidades para los porteños y porteñas”, sostuvo.