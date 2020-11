Sharp y Reginato valoran el avance de Valparaíso y Viña a la fase de Preparación

Los alcaldes de Valparaíso y Viña del Mar, Jorge Sharp y Viriginia Reginato, respectivamente, valoraron que sus comunas avancen, a partir de este jueves, a la fase de Preparación del plan Paso a Paso, permitiendo una mayor libertad a las personas en medio de la pandemia.



Sharp dijo que “es una noticia muy positiva y esperada en la ciudad. ¿Qué significa esto para los porteños y para las porteñas? En primer lugar, para los mayores de 75 años significa que van a poder salir de sus casas, siempre con cuidado”.



“En segundo lugar, durante los fines de semana no tendremos cuarentena, por lo tanto, podremos circular libremente. En tercer lugar, es una tremenda oportunidad para el comercio local y el turismo, porque comenzamos a reabrir la ciudad”, añadió.



El jefe comunal apuntó que “tenemos un plan económico que estamos implementando para ir en apoyo precisamente de todo el comercio local. Lo importante es no retroceder y para eso tenemos que cuidarnos, a no relajarnos porque el coronavirus no se ha acabado en nuestra ciudad”.



Reginato destacó el anuncio ya que “luego de haber llamado a todas las autoridades de Gobierno el viernes, creo que hoy tenemos el resultado que tanto esperábamos”.



“Hoy lo que más me alegra es que además muchas personas van a poder volver y retomar los trabajos que habían dejado. Creo que es una gran solución para Viña, estamos muy contentos, tenemos que cuidarnos igual, esto no quiere decir que no tengamos que seguir cuidándonos”, comentó.