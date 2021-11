Sichel: La entrevista de La Red a una tía política “fue una vergüenza”

El candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, criticó nuevamente al canal La Red por haber transmitido una entrevista a una persona identificada como tía política del postulante a La Moneda.



El abanderado oficialista participó este lunes en el conversatorio organizado por la Defensoría de la Niñez, llamado “No votan, pero sí opinan”, donde respondió a preguntas de niños, niñas y adolescentes.



Respecto a la entrevista de La Red, Sichel respondió que “no es pariente mía, es pariente político de alguien que golpeaba a mi madre. Que hable de mi infancia, que revictimice a mi familia es algo vergonzoso, significa que no hemos entendido lo que significa la violencia intrafamiliar. Es como si mi mamá, porque tenía una enfermedad sicológica, él tenía derecho a pegarle”.



El candidato afirmo: “Estoy orgulloso de mi historia, porque pone en debate una discusión distinta. Estoy orgulloso de que mi madre, mi hermana y yo hayamos construido esta historia, estoy orgulloso de lo que soy”.



Sichel añadió que “en política no solo hay historias bonitas”.



“Lo que pasó ayer -entrevista de La Red– fue una vergüenza, que alguien que no nos conoce termine opinando si se le podía pegar a mi mamá (…) No se entiende nada de violencia intrafamiliar y revictimización, cuando entrevistas a alguien que no conocía. Que normalicen el abandono y la delincuencia no me parece”, reiteró.