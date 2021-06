Sichel lamentó que se siga debatiendo sobre libertad de acción

El candidato independiente a las primarias presidenciales de Chile Vamos, Sebastián Sichel, presentó este martes sus 14 propuestas de gobierno con las que buscará fomentar el deporte y la vida sana.



En la oportunidad, se refirió a las declaraciones del nuevo presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien entregó “libertad de acción” a los militantes del partido de cara a las elecciones y no los llamó a votar por el abanderado de la colectividad, Mario Desbordes.



Al respecto, Sichel sostuvo que “yo creo en la libertad de acción cuando uno va en un mismo pacto electoral, en el mismo pacto político es un desde y no un hasta, y me parece bastante triste que sigamos después de dos meses inscrita la primaria y a seis meses desde que lanzamos la candidatura, teniendo esta discusión circular. En realidad si estamos de acuerdo en que somos parte de una misma coalición y que podemos construir una mayoría para el país no se agote y se apruebe rápidamente la libertad de acción”.



“Que a nadie lo obliguen a apoyar a alguien si no quiere apoyarlo. Vuelvo a reiterar la necesidad de la libertad de acción como una señal hacia el mundo independiente, de centro y gente que participa en esta coalición de que va a haber una apertura a mayor participación y también como una señal de unidad dentro de una coalición”, remarcó.



En esa línea, el candidato aseguró que “he tratado de contribuir, ha pasado el fenómeno clásico en política, cuando uno entra como ministro nuevo era muy querido, hasta que fue muy bien evaluado y parece que no era tan querido, cuando uno entra a esta primaria era independiente y era muy bienvenido hasta que todos los datos indican que se puede ganar la primaria y hay que gente que parece ser que no lo toman en un muy buen sentido”.



“Lo que yo he visto sistemáticamente todos estos días son ataques permanentes y lo he visto abiertamente en los diarios, irrisorios algunos, de un nivel de falsedad de cosas que demuestran más bien nerviosismo en general que colaboración (…) espero que muchos de ellos después de las duras palabras que han dicho vuelvan a tomar las riendas y hacer un proyecto unitario después del 19 de julio”, cerró.

PROPUESTAS

Entre las propuestas de deportes y vida sana dadas a conocer destaca reestructurar al Ministerio del Deporte, reforzando la presencia de especialistas y fortaleciendo su relación con el Instituto Nacional del Deporte.



Propuso también modernizar el Centro de Alto Rendmiento (CAR), incentivar la inversión privada en el deporte, agilizar la entrega de recursos a los deportistas de alto rendimiento, fortalecer los programas deportivos en el desarrollo escolar y en la educación superior.



También propone destinar un porcentaje de becas por periodos más largos, de 2 a 3 años, y evitar las presiones de la renovación anual. Junto a ello sugiere desarrollar convenios internacionales para perfeccionar a deportistas de élite en el extranjero, apoyar a deportistas retirados con programas de transición a la vida laboral e incentivar el apoyo de la mujer en el deporte.



Sichel propuso también descentralizar la toma de decisiones en el deporte, fomentar alianzas con universidades, facilitar mayores espacios para el deporte, incorporar contendido deportivo a la señal TV Educa y fortalecer tanto el programa Elige Vivir Sano como el Plan Olímpico para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, entre otras medidas.