Sichel: “No podemos bailar y cantar todo el día lo que proponen Jiles y Jadue”

El ex presidente de BancoEstado y presidenciable Sebastián Sichel junto a Corporación Sumamos presentaron una propuesta pensada en hacer un Congreso más eficiente, reducir la dieta parlamentaria y ajustar el número de parlamentarios. Asimismo se refirió al fenómeno de Pamela Jiles en las encuestas.



Sichel declaró que “hay que avanzar en la inclusión de una sociedad diversa que valora y tolera la diversidad y no la condena. Por eso tenemos proyectos distintos con Pamela Jiles y Daniel Jadue, esa es la gracia de la democracia, veamos qué eligen los chilenos. Pero lo que no podemos hacer es bailar o cantar el proyecto de ellos y discutir todo el día lo que ellos están poniendo en agenda. Eso ha hecho que efectivamente ellos crezcan en las encuestas y nosotros nos vayamos quedando en los que somos”.



Sobre su propuestas para el Congreso, explicó que son menos dieta parlamentaria, igualada a los estándares internacionales con el 48% de reducción; dieta por asistencia y participación en el Congreso: limitación a las asesorías y asignaciones parlamentarias, reduciendolas a un 73% y poniendo límites a cómo y quién se contrata para que asesoren a los parlamentarios; limitación al contrato de los parientes; volver al número anterior de 120 diputados.



Declaró que “hay que tomar medidas que hagan más creíble la función pública a través de decisiones racionales, respecto a cómo se gasta la plata en el Estado. Nuestra propuesta tiene que ver con la disminución de las dietas parlamentarias, la limitación al nepotismo o la contratación de redes familiares sin mérito y además de un cálculo real sobre dónde se pierde más la plata en asesorías parlamentarias”.



Sichel detalló que lo que propone es disminuir la dieta parlamentaria porque “Chile está dentro de las dietas más altas dentro de la OCDE”.

Su propuesta es llegar al promedio de las dietas de la OCDE, eso significa una disminución de un 46%, quedando en una dieta líquida de $4.878.000 millones. “Hay que reducir a la mitad las dietas actuales y además el pago debe estar asociado a la participación en el Congreso. No nos parece justo que en una época en donde hay un alto endeudamiento fiscal, los parlamentarios reciben su dieta independientemente de si asisten o no asisten a las sesiones”, explicó.



Por último, puntualizó que “lo que proponemos es disminuir en un 73% en el caso de los senadores las asignaciones y un 50% en el caso de los diputados. Hemos visto que diputados con alta popularidad terminan contratando como asesores a familiares o a parejas a través de estas asignaciones, generando una mala práctica porque termina financiando trabajo político de familiares o parejas. Proponemos establecer limitaciones específicas para la contratación de familiares o parientes. Acá el problema no es ser familiar, es no tener los méritos, es la principal causa de la crisis del Estado”.