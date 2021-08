Sichel pidió terminar con el toque de queda para reactivar la actividad comercial

El abanderado presidencial de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, emplazó al Gobierno a terminar con el toque de queda para permitir la reactivación de las pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis sanitaria del Covid-19.



En el marco de una gira por la Región de Los Lagos, señaló que es un llamado al Gobierno, “que se acabe por favor el toque de queda, que vayamos recuperando la actividad comercial normal y que se acaben las restricciones sanitarias”.



“Tenemos que incentivar la vacunación, exigir el Pase de Movilidad, pero con Pase de Movilidad debería estar todo el comercio abierto y funcionando”, añadió.



“No tiene sentido un comercio que cierra locales cuando podrían seguir abiertos y generar nuevas ventas hacia adelante. Lo más importante es desatar la actividad comercial y tenemos que terminar con las restricciones sanitarias urgente”, complementó.



Sichel pidió al Ejecutivo que las restricciones en fase 3 para zonas como la Región de Los Lagos “sean entendidas desde Santiago”, permitiendo a los locales atender en el interior cuando no puedan funcionar en terrazas producto del clima.



Respecto a las pymes perjudicadas por la pandemia, indicó que “la principal falencia que tenemos, es que ellos sienten que el apoyo estatal llegó tarde en algunos casos, pero fue una tabla de flotación y no de salvación”.



“El verdadero desafío de mi gobierno va a ser cómo hacer estrategia de reemprendimiento y cómo el crédito estatal y los subsidios estatales deben entender que no es la misma foto que hace tres años, y tiene que cambiar sus instrumentos”, agregó.



Finalmente, el exministro apuntó al sector financiero: “Por favor, sean responsables con el país en que actúan. Hoy día no necesitamos simplemente que miren a las grandes y presten donde saben que tienen rentabilidad alta, queremos que miren a las pymes y ayuden a financiar a los espíritus emprededores de esta región”.