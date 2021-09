Sichel presentó 35 medidas de campaña: Incluye reforma a Carabineros

El candidato presidencial de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, presentó este martes 35 compromisos programáticos para “poner a las personas en el centro” frente a un eventual gobierno.



El abanderado destacó que las medidas apuntan a “fortalecer diversos aspectos de la sociedad como tener un Estado más eficiente; medidas para una verdadera red social; protección al medioambiente; entre otros”.



Agrupadas en seis pilares, entre las propuestas del candidato oficialista destaca la prohibición de parlamentarios en ejercicio que pasan a cargos en el gobierno; pensión básica universal y ahorro individual fortalecido.



En materia de seguridad, destaca la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, la creación de policías especializadas contra el narcotráfico y una reforma a Carabineros.



“El problema de los barrios chilenos es el micro y narcotráfico de drogas, los tenemos abandonados, el Estado los tiene abandonados y vamos a crear una policía que va a perseguir específicamente este delito de tráfico, como la DEA norteamericana, para que en cada barrio no solo hayan policías y seguridad, sino gente capaz de detener a los microtraficantes y que los barrios vuelvan a ser de los vecinos”, explicó.



Respecto a sus propuestas en Carabineros, Sichel explicó que van “a aumentar la dotación, la remuneración de los dos primeros escalafones, a potenciar un sistema único de admisión en que habiendo dos escuelas tu postulas y por mérito se decide a cual vas, a oficiales o suboficiales. Que la postulación y el mérito defina que escuela sigues y no solamente la capacidad de pago”.



“Vamos a avanzar en una política contra el crimen organizado, que incluye una agencia de inteligencia que coordine la información entre Carabineros, PDI y la nueva policía especializada en tráfico, y un plan especial para lugares poblados y las ‘balas locas'”, añadió.



Victoria Paz, coordinadora programática de Sichel, destacó que “hay 3 pilares básicos” donde se determinará la elección. El primero: “Un ejercicio de liderazgo, de la capacidad conducir un país en un periodo de incertidumbre, de tener el liderazgo, la experiencia, los conocimientos necesarios para ayudar a los chilenos a para ponerse de pie después de esta crisis y la capacidad, además, de generar grandes mayorías que le den estabilidad al país”.



“El segundo pilar es la esperanza, hay desafío gigante para las familias que lo han pasado mal, de sentir que el futuro va a hacer mejor en la medida en que lo construyamos juntos y que tengamos una agenda que les dé esperanza del país que viene hacia delante”, añadió.



“Y, el tercero, el cambio con certeza, es la convicción de que se requieren transformaciones, pero esas transformaciones tienen que ser ciertas, tienen que ocurrir cambios reales y concretos en la vida cotidiana de las personas para vivir mejor. En este pilar, cambio con certezas, hemos centrado parte importante de nuestra apuesta y propuesta programática. Es decir, a los chilenos de que somos conscientes de que podemos liderar con esperanza un proceso de cambio”, sentenció.



Sichel desestimó referirse a los dichos que dio durante la mañana de este martes en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde se refirió al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.



“Creo que representa la renovación de la izquierda chilena y su juventud le hace muy bien. Lo malo, es que ser presidente es más que ser dirigente universitario, se requiere mucha experiencia. Se requiere, haber liderado otra cosa que no sea la política, no haber sido solo diputado en la vida, tener experiencias vitales, yo soy padre, creo que la experiencia después de la crisis que estamos viviendo va a ser clave”, indicó el exministro de Desarrollo Social.



LOS 35 COMPROMISOS



Los 35 compromisos de Sichel son los siguientes:



Medidas de un Estado al servicio de las personas

1. Fin al cuoteo de los partidos para cargos públicos

2. Servicios públicos con atención hasta las 18 hrs y modernización del Estado para menos trámites presenciales.

3. Inhabilidad efectiva de cualquier cargo público y sanción penal para toda autoridad electa o designada condenada por delitos graves contra la fe pública tales como corrupción y malversación de fondos.

4. Prohibición de parlamentarios en ejercicio que pasan a cargos en el gobierno

5. Creación de la Defensoría de la Ciudadanía para que los servicios públicos rindan cuentas.

6. Un Estado con un compromiso irrestricto con la prevención, protección y promoción de los Derechos Humanos.



Medidas para una verdadera red de protección social

7. Transferencias directas a los más vulnerables con devolución del IVA de medicamentos y alimentos y Aporte salarial permanente

8. Ningún niño o niña sin pensión de alimentos en chile: pensión garantizada

9. Pensión básica universal y ahorro individual fortalecido

10. Más viviendas construidas, autopréstamo desde el ahorro previsional para el pie de tu casa propia y un plan para asegurar tu propiedad en momentos difíciles

11. Acceso a salud de calidad a través de un Plan Universal de Salud que no discrimine por riesgo a las personas y que incorpore como prioridad a la salud mental.

12. La educación como pilar de apoyo al esfuerzo de las familias, con especial atención a niños y su estimulación temprana, foco en los desafíos del futuro con activa participación de padres y madres y acceso a la educación superior y de posgrado.

13. Corresponsabilidad: Posnatal efectivo para los padres



Medidas para un país que avanza al desarrollo

14. Ni un impuesto más a las pymes en Chile

15. Permiso provisorio para emprender y agilización de trámites junto con una transformación digital de las mipymes

16. Un Estado que no es neutro en sus compras públicas y que potencia a empresas emergentes, a aquellas lideradas por mujeres, pueblos originarios y con impacto medioambiental.

17. Plan de reactivación poscovid con enfoque de género, subsidios al empleo, acceso a capital para empresas; inversión pública y aceleración de concesiones e inversiones privadas.

18. Potenciar la Investigación Desarrollo e Innovación vinculando a la academia, industria, emprendedores y sociedad civil.

19. Desarrollo creativo y cultural



Medidas para un país que prioriza el medioambiente

20. Fin a las zonas de sacrificio y modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

21. Estrategia Nacional de Seguridad Hídrica

22. Adaptación al cambio climático a través planes de emergencia y estrategias locales de adaptación para todas las municipalidades.

23. Líderes en energías limpias, eficiencia energética y economía circular.

24. Turismo local e industrias sostenibles, aportando a la regionalización e impulso de las comunidades.



Medidas para un país que vive sin miedo

25. Ministerio de Seguridad Pública que articule las diferentes instituciones que participan y contribuyen a la seguridad y lidere el Sistema Nacional de Alerta Temprana para prevenir el delito.

26. Policías especializadas con competencias y conocimientos específicos para el cumplimiento de sus diferentes roles: prevención, narcotráfico, investigación, entre otras, y un nuevo modelo de relacionamiento de las policías con la comunidad.

27. Política Nacional contra el Crimen Organizado transversal, que incluya una nueva y moderna Agencia de Inteligencia y el fortalecimiento del combate al lavado de activos.

28. No más armas por las calles: crear un catálogo de delitos que sancione las conductas de narcotraficantes que tienen tomadas las calles y tipificar la exhibición en público de armas de fuego y el disparar temerariamente en lugares poblados poniendo fin a las “balas locas” entre otros .

29. Tolerancia cero a la violencia de género



Medidas para un País que crece con todas las personas

30. Reconocimiento del rol histórico de cuidado ejercido especialmente por las mujeres a través de la creación de la Red Nacional de Cuidados

31. Conectividad digital, potenciando el acceso en zonas remotas que permita a la población acceder a las oportunidades de un mundo en línea.

32. Medidas activas de respeto y dignidad para todas las diversidades de nuestro país

33. Inclusión efectiva y reconocimiento de personas mayores, jóvenes, pueblos originarios, migrantes y personas con discapacidad.

34. Participación activa de la sociedad civil en los desafíos de nuestro país, especialmente en aquellos que apunten a lograr cohesión social.

35. Potenciar la actividad física y la vida sana en espacios públicos y naturales de libre acceso.