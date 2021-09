Sichel ratificó su rechazo al cuarto retiro: “Espero que los parlamentarios de Chile Podemos + estén a la altura”

Después de que la diputada Paula Núñez (Renovación Nacional) anunciase que votará a favor del cuarto retiro de los fondos previsionales, el candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, ratificó que no apoyará a los parlamentarios de su coalición que respalden dicho proyecto.



Según dijo, el debate en torno a un nuevo giro a las AFP es “tramposo, populista y electoral. Porque los chilenos lo que quieren es tener mejores pensiones, porque tienen pensiones paupérrimas en el futuro. Y lo que ha hecho la política para ganarse unos votos es decirle: ‘esa es una discusión que vamos a tener después’ ¿Cuándo después? No sé. Vamos en el cuarto retiro y siguen contando el cuento del tío”.



Respecto a la decisión de Núñez de apoyar la medida, Sichel añadió que “yo nunca hago calificaciones personales”, pero agregó: “Voy a sostener lo que dije: voy a apoyar a aquellos candidatos que estén disponibles a no estar pensando en su futuro electoral sino que en el futuro de Chile y hay un candidato a senador allá, Marco Antonio Díaz, que cuenta con todo mi respaldo y de RN, allá en la región (de Antofagasta)”.



Agregó que “más que temor” que otros legisladores apoyen el cuarto retiro, “me da vergüenza por las personas”.



“Espero que los parlamentarios de Chile Podemos + estén a la altura. Que sepan que la prioridad de los chilenos es cómo mejorar sus pensiones en el mediano plazo y que cuando se jubilen no sientan que no quedó ni un peso en sus cuentas, que ahí estén los acentos. Si alguien quiere poner otras prioridades o quiere ganar la elección comprándose unos votitos por poner otras prioridades, creo que no compartimos el proyecto de sociedad que tenemos en común”, sentenció.



Consultado si conversó con Núñez, Sichel explicó que “yo lo que estoy diciendo y dando las señales comunicaciones que han visto, mi pega es hacer un gobierno, no soy ni parlamentario ni estoy en la negociación legislativa, y quiero ofrecer a los chilenos un modelo de gobernabilidad y responsable y que no me interesa ser presidente a toda costa”.



En esa línea, el candidato aseguró que enviará una iniciativa de ley que impida que parlamentarios puedan ingresar proyectos en el Congreso desde el momento que se inscriban para una reelección.



“Se inscriben, y desde ese día no deberían poder presentar proyectos de ley, porque lo que están haciendo es una especie de cohecho moderno, tratan de comprar votos y se hacen campaña y salen en los medios y estamos discutiendo acá de ellos, porque presentan proyectos irracionales para ganar la elección”, dijo.