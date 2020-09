Sichel reitera que en ciberataque a BancoEstado “no ha habido robo de fondos”

El presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, reiteró que los fondos de los clientes no se vieron comprometidos producto del ciberataque que afectó a sus sistemas operacionales y que provocó un cierre masivo en la red de sucursales.

Durante esta jornada, se han registrado largas filas en las pocas oficinas que están atendiendo presencialmente.



“Acá lo que hizo este virus informático es que entró muy rápido y tomó programas de computadores, no la información de las personas ni sus cuentas y, por eso, tenemos la certeza que no ha habido robo de dinero a las personas ni del banco”, afirmó en el matinal Mucho Gusto, de Mega.



Frente a los reportes de algunos clientes que habrían sufrido la sustracción de dinero de sus cuentas para posteriormente recuperarlo, Sichel explicó que esto se debió al reinicio del sistema operativo.



“Pasó con cerca de 30 mil casos que al reiniciar el sistema operativo se le cargó en una hora contablemente los cobros y después se le reembolsaron los recursos”, comentó.



“En este caso no tiene que ver con la operación del secuestro digital, sino como paramos el sistema de transferencia se duplicaron los cargos, pero se le reembolsó el 100% a las personas”, profundizó.



El exministro de Desarrollo Social también hizo un llamado a la tranquilidad de los clientes de BancoEstado.

“No ha habido robo de fondos, pero además tenemos un seguro de ciberseguridad. Nos preparamos en caso de esto, que es lo que hacen los bancos más modernos, y por lo tanto se cubre cualquier pérdida. Y además está la ley de fraude”, dijo.



Consultado por los motivos del ciberataque, Sichel planteó dos posibilidades. “Si entra un virus muy fuerte a la institución y si capturan datos muy valiosos piden secuestro, cosa que no pasó en el banco. No ha habido ninguna solicitud de secuestro de datos, ni rapto de datos”, comentó.



“La otra posibilidad, que creemos que por ahí van los delincuentes, es que con la información que tomaron (…) traten de venderla en internet para tomar algo de recursos a partir de ahí”, prosiguió.



“Hasta ahora no lo han hecho y lo que pasa en estos casos normalmente es que si no lo hacen en el corto plazo es porque la información que capturaron no es valiosa”, sostuvo.