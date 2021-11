Sichel y acusación constitucional contra Piñera: “Es tan evidente que esto persigue objetivos políticos”

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, los candidatos presidenciales de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, y del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirieron al impacto que tendrá el libelo.

Sichel, que estuvo este martes en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, manifestó que “los costos de que no haya Presidente, los pagan los señores de los quioscos a los que les suben la inflación”.



Agregó que acusar al Mandatario “debería ser la última opción, pero no cometer este absurdo de provocar más inestabilidad en el país, la gente está agotada de la inestabilidad, de la crisis social, de la pandemia”.



“En cualquier juicio deberían ocuparse las instituciones que corresponden primero, la acusación constitucional es la última instancia”, afirmó.



Sichel aseguró que “es tan evidente que esto persigue objetivos políticos y no responsabilidades serias, que se hace antes de la elección y no después”.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, manifestó que “Gabriel Boric, quien no fue capaz de distinguir la política herida de la institucionalidad, de la buena política, y otra candidata, que es Yasna Provoste que va a tener que pronunciarse en el Senado y que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias en esta ocasión”.

La senadora Yasna Provoste sostuvo que “esto forma parte de un instrumento que está en la actual constitución y a mí me parece que lo que han hecho los diputados es actuar dentro del margen y las atribuciones y competencias que tiene la Cámara de Diputados”.

Gabriel Boric planteó que “es bueno para Chile que nuestro Congreso haya votado a favor de la acusación constitucional hacia un Presidente que está acusado de cohecho, de negociación incompatible y que no duda en destruir la naturaleza para seguir ganando dinero”.