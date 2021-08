Sistema frontal en zona centro sur: Se esperan marejadas y hasta 50 mm de lluvia

Lluvias afectarán gran parte de la semana a la zona centro y sur del país. Los expertos pronostican un “tren de sistemas frontales”. El primero comenzó la tarde del domingo en la zona austral y dejará algunos chubascos en la Región Metropolitana este lunes.

El segundo y que sí llegará a la zona central y afectará a la capital, arribará el miércoles 18 en la tarde, consignó T13.

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, dijo que será más intenso y se concentrará el miércoles en la tarde y el jueves casi todo el día.

“El miércoles en la tarde debería comenzar de a poco la lluvia, y se extendería durante la madrugada de jueves y todo el jueves con una máxima de 12°C”, sostuvo el meteorólogo.

Para esos días, precisó que se espera que caigan entre 40 a 90 milímetros de agua en la Región Metropolitana. “Los 90 milímetros serán en el sector precordillerano, como San José de Maipo, y los 40 o 50 milímetros se esperan que caigan en el sector poniente”, remarcó.

La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) decretó alerta temprana preventiva para las regiones Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Maule, Biobío y La Araucanía por el sistema frontal pronosticado para esta semana en la zona centro-sur del país.





MAREJADAS EN VALPARAÍSO

Esta semana se espera que llegue un nuevo sistema frontal a la Región de Valparaíso. Expertos pronostican que caerán entre 40 a 50 milímetros de lluvia en distintas ciudades, además de marejadas en el sector costero.



Desde el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso se entregó un aviso de marejadas desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.



Se estima que los eventos comiencen este lunes 16 y que se extiendan hasta el jueves 19. Además, se extiende el llamado a toda la población a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.



Las marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas: Archipiélago de Juan Fernández: lunes 16 (jornada AM); Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: lunes 16 (jornada AM); Golfo de Arauco hasta Coquimbo: lunes 16 (jornada PM); Coquimbo hasta Arica: martes 17 (jornada AM)