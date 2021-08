SQM: Fiscalía decide no perseverar en investigación contra 34 sospechosos

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivanich, comunicó al 8° Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar con la investigación respecto a 34 imputados -que no fueron formalizados- respecto del caso SQM sobre financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile y otros involucrados.



Según informó Emol, entre quienes fueron beneficiados por la medida están el exministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, quien junto a Harold Correa (PPD) estaba siendo investigado por figurar en la contabilidad de la empresa Asesorías y Negocios SpA de Giorgio Martelli, quien fue condenado a 800 días de presidio remitido por delitos tributarios por la emisión de 23 facturas a SQM Salar por servicios inexistentes.



Según los antecedentes de la pesquisa, el dinero habría sido utilizado para financiar la precampaña de Bachelet.



En su declaración, Martelli apuntó a Peñailillo y a Jorge Rosenblut, en ese entonces presidente de Enersis, como quienes idearon la creación de la empresa Asesorías y Negocios Spa. Sin embargo, el ex jefe de gabinete de Bachelet negó esa información.



El ex secretario de Estado anunció su candidatura al Senado por la Región del Biobío como independiente bajo el pacto Unidad Constituyente.



Entre otros nombres que dejarán de ser investigados aparecen los hijos del senador Jorge Pizarro (DC), Jorge y Benjamín Pizarro Cristi; el exdiputado DC Roberto León; Alex Matute Johns, hermano del fallecido Jorge Matute; la hermana de Fluvio Rossi, Irina Rossi; el recién escogido presidente de RN en Biobío, Joaquín Eguliz; Roberto Guerrero del Río, entre otros.



El caso está en preparación de juicio oral. Junto a Martelli, también están siendo acusados el ex senador Pablo Longueira, el líder y ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.