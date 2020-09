Sueldo mínimo: Cámara de Diputados despachó el proyecto, pero rechazó aumento de $6.000

Por 66 votos a favor, 70 en contra y ocho abstenciones la Cámara de Diputados rechazó el aumento de los 6.000 pesos del sueldo mínimo, por lo que el proyecto pasará al Senado sin el monto comprometido por el Gobierno.

La iniciativa fue aprobada en general, pero los parlamentarios se manifestaron disconformes con el guarismo propuesto por el Ejecutivo.

El proyecto había sido rechazado por la Comisión de Trabajo en la Cámara y luego aprobado por la Comisión de Hacienda. En esta última, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que la cifra era “el techo” del Gobierno y que esto se logró gracias a las conversaciones con la oposición.

La propuesta despachada consideraba en su artículo primero elevar a 326.500 pesos el ingreso mínimo para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años. En las votaciones, la norma fue rechazada por 60 votos a favor, 70 en contra y ocho abstenciones. Sin embargo, el Gobierno podrá reponer su oferta de $6.000 de reajuste en el Senado.



El resto del articulado se aprobó por 116 votos a favor, 14 en contra y doce abstenciones. En este plano, se vieron ratificados los reajustes para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, así como el ingreso mínimo para fines no remuneracionales.



En el primer caso, el reajuste implicará elevar el ingreso mínimo a 243.561 pesos, mientras que, en el segundo, quedará en 210.458 pesos. El reajuste se verificará de manera retroactiva a partir del 1 de septiembre.



El proyecto también define que, a más tardar, en abril de 2021, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar, con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de mayo de 2021.



El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, resaltó que Chile mantiene el segundo ingreso mínimo más alto de Latinoamérica y reiteró que no es el Estado el que paga estos salarios, sino principalmente las pymes, afectadas hoy por los efectos del estallido social y la pandemia.



El secretario de Estado también explicó las mejoras que hubo respecto de la oferta inicial y sostuvo que la actual propuesta de reajuste es un techo para el Ejecutivo. Además, recalcó que la cifra hoy sobre la mesa presenta un incremento de 1,9% (respecto de una inflación esperada para el periodo de 1,3%), que se suma al verificado en marzo pasado, donde el alza fue de casi 20 mil pesos.



En la oposición, la mayoría estuvo por abstenerse o rechazar el guarismo del reajuste general. Si bien se reconoció que hubo apertura al diálogo por parte de Hacienda, se estimó que la propuesta siguió siendo insuficiente y poco clara a la hora de no especificar una cifra para el reajuste de abril.



ASIGNACIÓN Y SUBSIDIO FAMILIAR



En la votación también se ratificó el incremento a la Asignación Familiar y Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares que contemplará los siguientes valores, a partir del 1 de septiembre:



– De $13.401 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $342.346.



– De $8.224 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $342.346 y no exceda de $500.033.



– De $2.599 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $500.033 y no exceda de $779.882.



Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares, cuyo ingreso mensual sea superior a $779.882, no tendrán derecho a las asignaciones aludidas.



El Subsidio Familiar, en tanto, será de $13.401, a contar del 1 de septiembre de 2020.