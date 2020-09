“Súper lunes” en la RM: 12 comunas avanzaron a Preparación y 8 a Transición

A contar de las 5 horas de este lunes, 12 comunas avanzaron a la fase 3 de Preparación, en el marco del plan Paso a Paso, y otras 8 pasaron a la etapa 2 de Transición en la Región Metropolitana. De esta manera, el 97% de las 52 comunas de la RM dejó el confinamiento, ya que solo Renca y Paine siguen en cuarentena.



Las que avanzaron a Preparación fueron Tiltil, Calera de Tango, Talagante, Lo Barnechea, Estación Central, Peñalolén, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Lampa, Isla de Maipo, Santiago y Quilicura.



En tanto, pasaron a Transición las comunas de Quinta Normal, Lo Prado, La Pintana, Cerro Navia, Buin, Conchalí, Lo Espejo y Puente Alto. Esta última es la más poblada de Chile, con 500.000 habitantes.



Debido a la alta movilidad que se espera para este “Súper lunes” y los próximos días en la capital, el Gobierno y las empresas agrupadas en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) acordaron implementar horarios diferidos de diversas actividades, como la construcción y el comercio, con el objetivo de descomprimir el transporte público y la vialidad general de la ciudad.



La ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que el sistema público cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias, luego de que varios alcaldes mostraran su preocupación por el desconfinamiento de Santiago casi en su totalidad.



Para poder resguardar la salud de los usuarios durante su movilización, desde el Gobierno anticiparon que se realizará un importante trabajo de sanitización de buses, tres, boleterías y torniquetes en la red de buses y Metro, además de la implementación de otras medidas, como tiempo adicional de luces verdes en semáforos ubicados en avenidas con alto flujo vehicular.



MEDIDAS DE LA FASE 3 DE PREPARACIÓN



De acuerdo a lo dispuesto por las autoridades para la fase de Preparación, las personas pueden salir todos los días de la semana, pero no ir a una comuna en cuarentena sin permiso temporal. También rige el toque de queda entre las 23 y las 5 horas.



Además, los residentes en la comuna pueden trabajar en esta u otra que estén en Preparación o Transición, a no ser que sea servicio esencial, y tengan un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.



También pueden participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 50 personas, menos en horario de toque de queda, y realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo 5 personas en lugares cerrados (excepto gimnasios de acceso público) y 25 en lugares abiertos sin público.



Se mantienen las medidas básicas de uso de mascarilla, distancia física y otras como lavado de manos o uso de alcohol gel.



Pueden funcionar farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público.



El comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena.



También puede haber atención de público en restaurantes, cafés y lugares análogos solo en espacios abiertos y con una distancia mínima de 2 metros entre mesas o 25% de capacidad.



Está prohibido el funcionamiento de clubes y centros de día de adultos mayores; cines, teatros, pubs, discotecas y lugares análogos, y gimnasios abiertos al público.



Tampoco se permite la actividad deportiva con más de 25 personas en lugares abiertos y más de 5 en lugares cerrados, y la realización y participación de eventos y reuniones sociales y recreativas de más de 50 personas, y durante el horario de toque de queda.



Además, se prohíbe el traslado a residencia no habitual, y el libre tránsito por fronteras terrestres y aéreas, a no ser que la autoridad competente indique lo contrario.



Finalmente, también están prohibidas las clases presenciales de establecimientos educacionales, salvo situaciones excepcionales, previa solicitud del alcalde y cumpliendo las condiciones sanitarias.



MEDIDAS DE FASE 2 DE TRANSICIÓN



En la fase 2 se contemplan las siguientes medidas generales:



– Se permite el desplazamiento de las personas de lunes a viernes, excepto en horario de toque de queda.



– Se mantiene la cuarentena los días sábados, domingos y festivos.



– Uso obligatorio de mascarilla.



– Distanciamiento físico.



– Se permiten reuniones sociales y recreativas con un máximo de 10 personas en lugares abiertos y 5 en espacios cerrados.



– Aduanas y cordones sanitarios.



– Prohibición de traslado a segunda vivienda.



En cuanto al comercio, pueden abrir los pequeños negocios y pymes atendidos por sus propios dueños, de lunes a viernes, respetando los protocolos y el toque de queda.



No pueden abrir comercios que son atendidos por personas que vivan en una comuna que esté en cuarentena, porque no pueden trasladarse a una comuna en transición.