Superintendente de Salud negocia con isapres para anular reajuste de planes en todo el año

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, anunció este viernes que está negociando con las isapres anular de forma definitiva en 2020 el reajuste de planes de 4,5% que debía regir a contar de este 1 de julio y que fue postergado por tres meses, es decir, hasta el 1 de octubre.



En entrevista con radio Pauta, Fernández abordó también los costos que deben pagar los pacientes de Covid-19 en el caso de las isapres. Según la ley, en un plazo de 48 horas los afiliados deben activar su Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas (CAEC). De no hacerlo, no reciben el seguro y tienen que aplicar su plan de salud.



Explicó que el CAEC tiene un deducible de entre 60 a 126 UF -un millón 700 mil y 3,6 millones de pesos como máximo- lo que se paga según los ingresos que tenga el paciente. En todo caso, Fernández aclaró que el Covid-19 es considerado una enfermedad catastrófica, pero no en todos sus estados, sino cuando provoca problemas graves para el afiliado.



Consignó que es el caso de una la hospitalización que se transforma en una de alto costo. “Estamos pensando fundamentalmente en las personas que tienen que estar sometidas a un ventilador 10, 15, hasta 21 días en una Unidad de Cuidados Intensivos”, indicó.



En ese marco, Fernández informó que negocia con las isapres para anular de forma definitiva el reajuste durante 2020. “Hay una prórroga por ahora que esperamos se mejore. ¿Algunas han dicho que no lo van a subir este año? Sí, así es. Si hay un año para hacer esto, es este y esperamos el gesto”, señaló.