Sutil lamentó que no se tomaran medidas para mantener los ventiladores donados

Juan Sutil se refirió a la polémica generada por un reportaje de La Tercera sobre los ventiladores donados por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) en medio de la pandemia del coronavirus.



Según el artículo solo 32 de los 515 ventiladores siguen disponibles.



Al respecto, el presidente de la CPC dijo que “en el contexto de la crítica situación sanitaria que continúa viviendo nuestro país y el mundo, lamentamos profundamente que en estos meses no se hayan tomado las medidas para mantener los equipos posibles en servicio y a disposición de quienes puedan necesitarlo”.



Además, Sutil aseguró que todas las compras fueron adquiridas bajo previa indicación del Ministerio de Salud y que no “tenía conocimiento” de que solo quedasen 32 ventiladores en funcionamiento.



A través de la lectura de un comunicado, el empresario explicó que “tras la confirmación del primer caso Covid en Chile, los empresarios reunidos en la CPC se reunieron a colaborar en las necesidades sanitarias más apremiantes producto de la emergencia sanitaria”.



“Nace así el fondo privado de emergencia para la salud de Chile, Siempre por Chile, con cuyos recursos se ha prestado apoyo a millones de chilenas y chilenos en materia de salud, alimento, infraestructura e innovación, principalmente a instituciones que trabajan con personas vulnerables”.



“A partir de marzo 2020, una de las necesidades más urgentes del sistema de salud chileno fue contar con ventiladores mecánicos para ofrecer tratamiento adecuado a los pacientes más críticos. A medida que crecía la demanda de estos equipos, considerando que todos los países del mundo necesitaban comprar ventiladores, los precios aumentaban y la posibilidad de importar un gran número de ellos se convertía en una hazaña, en lo que se llamó la guerra de ventiladores”.



“Ante la urgencia y la necesidad imperiosa de salvar las vidas, la CPC se puso de inmediato a disposición del Ministerio de Salud, quien, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, entregó al fondo empresarial Siempre por Chile, las directrices y las especificaciones técnicas de los equipos de ventilación que la CPC debería adquirir”, indicó el comunicado.



“De esta manera, siguiendo rigurosamente las indicaciones del ministerio de Salud, entregadas principalmente a través del doctor Andrés Llarena, la CPC logró comprar a distintos proveedores de Chine, 515 ventiladores mecánicos invasivos que se pusieron a disposición de la red integrada de salud. Como señaló hoy el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, la mayoría de los equipos fueron puestos a disposición de los distintos servicios de salud”.



“A mayor precaución y solicitud del propio Ministerio de Salud, la CPC aportó en agosto de 2020 un equipo analizador para hacer revisión operativa de algunos equipos. A medida que fueron llegando a Chile ventiladores de origen occidental, los equipos chinos comenzaron a ser reemplazados”, detalló.



Se indicó que “además de apoyar y para apoyar los tratamientos de los pacientes críticos, y ante los requerimientos de los ministerios de Ciencia y de la mesa técnica, la CPC donó, en junio de 2020, 485 equipos de oxigenación de alto flujo, que permite que hasta el 50% de los pacientes críticos no tengan que pasar la fase de ventilación mecánica de manera invasiva”



“En materia de ventiladores, el Fondo siempre por Chile aportó al diseño y validación de seis modelos de ventiladores fabricados íntegramente en nuestro país, que se han sumado en distintos recintos de nuestro país que se han sumado en distintos recintos hospitalarios”, se agregó.



“En agosto 2020, la CPC finalizó las gestiones relacionadas con la importación de los ventiladores y equipos relacionados. Recién 9 meses después, y a fines de la semana pasada, nos sorprendimos al conocer los informes del Ministerio de Salud tal como tomamos conocimiento”, finalizó.



Además, Sutil descartó que el comercio haya recibido descuentos tributarios, asegurando que las donaciones se hicieron de acuerdo a la ley de Estado de Emergencia. También indicó “no haber estado al tanto” de que quedasen 42 ventiladores.



En esa línea, el timonel de la CPC defendió la compra de los equipos: “Estos respiradores en muchas partes del mundo fueron adquiridos en otros países, incluso en Estados Unidos, y me sorprende que acá no estén en operación. Sí lo estuvieron y reemplazado en la medidas que llegaron equipos occidentales”.



“Lo que dice el (ex)ministro Mañalich en una entrevista en La Tercera, que los equipos fueron disponibilizados, utilizados y reemplazados por equipos occidentales y a resguardo. Y dice que no es prudente denostarlos, porque son equipos de reserva”, agregó.



Consultado por la razón de que algunos equipos no hayan sido usados, Sutil aseguró que “es parte de lo que tiene que aclarar el ministerio de Salud. Por un lado está el informe jurídico, y por otro lado están las declaraciones de los miembros responsables del ministerio. Nosotros nos remitimos a levantar los fondos, hacer las donaciones, traer los equipos, hacerlo en un momento de la historia muy difícil de la humanidad. Y eso, lo hicimos a sugerencia, dirección e incluso instrucción de las autoridades locales”.