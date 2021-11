Taika Waititi adaptará filme basado en “El Incal”, novela gráfica de Alejandro Jodorowsky y Moebius

El director neozelandés Taika Waititi (Jo Jo Rabbit) fue anunciado como el director de la primera adaptación cinematográfica de la novela gráfica “The Incal” del escritor y director nacional Alejandro Jodorowsky y el fallecido ilustrador francés, Jean Giraud “Moebius”.

Waititi, conocido por los filmes de “Thor: Ragnarok” y “Jojo Rabbit”, coescribirá el guion junto a Jemaine Clement (“What We Do in the Shadows”) y Peter Warren.

“Las películas y novelas gráficas de Alejandro Jodorowsky me han influenciado a mí ya tantos otros durante tanto tiempo. Me sorprendió tener la oportunidad de dar vida a sus personajes icónicos”, dijo el director en un comunicado.

“Confío plenamente en la creatividad de Taika para darle a ‘The Incal’ una toma impresionante, íntima y al mismo tiempo de proporciones cósmicas”, afirmó Jodorowsky.

“The Incal” narra la historia en torno a un detective de poca monta que termina involucrándose, más por azar que por otra cosa, en un viaje no solo de autodescubrimiento, sino que también en una travesía cósmica que podría involucrar al destino de todo el universo.

