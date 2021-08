Talibanes en el poder: mujeres afganas temen perder todos sus derechos y desconfían de sus promesas

El regreso al poder de los talibanes en Afganistán no solo ha significado una derrota para Estados Unidos y sus aliados, sino especialmente para las mujeres afganas que fueron brutalmente oprimidas y castigadas por los radicales entre 1996 y 2001.

Las calles de la capital de Afganistán amanecieron este lunes casi vacías de mujeres, particularmente empleadas de oficinas y estudiantes universitarias que se quedaron en sus casas por temor al régimen talibán, recordado por la brutalidad de sus castigos y la opresión de las mujeres, quienes solo están autorizadas a salir a las calles acompañadas por un familiar hombre.

Las fotografías de hombres tapando con pintura las fotografías de mujeres en locales comerciales de Kabul dieron la vuelta al mundo, porque es un mensaje potente de que ellas nuevamente serán invisibilizadas.

Este domingo, en la Universidad de Kabul, los profesores se despidieron de sus alumnas, porque no saben cuándo las podrán volver a ver.

“RECEN POR NOSOTRAS”

La cineasta afgana Sahraa Karimi dijo entre lágrimas que “todavía no puedo creer que esto haya sucedido (…) Por favor, recen por nosotros. Se lo vuelvo a pedir: gente de este gran mundo, por favor, no se queden callados, vienen a matarnos”. En su cuenta de Twitter compartió un video luego de que los talibanes llegaran el domingo hasta Kabul y tomaran la ciudad.



“Espero que los talibanes permitan que las mujeres trabajen, asistan a la universidad y no les impongan el burka”, dijo a EFE Hamida, una mujer de 40 años, que salió para ir al hospital, cubierta con un velo negro que solo dejaba ver sus ojos.

Las mujeres afganas tienen miedo de perder todos los derechos que ganaron en las últimas dos décadas, como estudiar, trabajar, salir a la calle sin ser acompañadas por un familiar hombre o usar la ropa que quieran y no el burka.



A pesar de que el régimen aseguró que mantendrá todo lo alcanzado por las mujeres, las afganas miran con desconfianza esas promesas.

“Empecé el día mirando las calles vacías de Kabul, horrorizada”, escribió Fawzia Koofi, militante por los derechos humanos y antigua vicepresidenta del Parlamento afgano. “La historia se repite tan rápido”, agregó.

Zarifa Ghafari, intendenta y defensora de los derechos de las mujeres en Afganistán, sostuvo que “estoy sentada en casa esperando que vengan (los talibanes). No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia; vendrán por personas como yo y me matarán”.





MALALA: “NO PODEMOS VER A UN PAÍS RETROCEDIENDO”



La Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, que sobrevivió en 2012 a disparos de los talibanes por defender la educación de las mujeres, alertó este lunes de que Afganistán vive una “crisis humanitaria”.

“No podemos ver a un país retrocediendo décadas o siglos”, dijo la activista pakistaní, de 24 años, en una entrevista con la cadena pública británica BBC.



“Debemos tomar posturas valientes para defender a las mujeres y las niñas” en Afganistán, subrayó Yousafzai, a quien cuando tenía 15 años un talibán le disparó en la cabeza cuando regresaba a casa en un autobús escolar.







ALLAMAND: “CANCILLERÍA TRABAJA PARA AYUDAR A EVACUAR”

“El triunfo del Talibán en Afganistán es una desgracia para el mundo y una tragedia para las mujeres, que verán avasalladas sus garantías individuales. Cancillería trabaja con países amigos y ONG para ayudar a evacuar de Kabul a mujeres líderes de organizaciones de DDHH”.

Así lo señaló este lunes el canciller chileno Andrés Allamand en su cuenta de Twitter.



Las gestiones del gobierno chileno coinciden con la preocupación que ha expresado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre la situación de las mujeres bajo el nuevo régimen.