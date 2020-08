The Smashing Pumpkins estrena dos nuevas canciones

La banda estadounidense The Smashing Pumpkins sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de dos nuevos temas: “Cyr” y “The colour of love”. Los sencillos serán parte de su próximo álbum doble.

Este disco sucederá al accidentado “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun” de 2018, el cual se suponía iba a ser la primera grabación de Billy Corgan junto a James Iha y Jimmy Chamberlin desde el año 2000. Sin embargo, los tres músicos no participaron de la totalidad de las sesiones.

No obstante, ahora Corgan precisó que “este es el primer disco desde ‘Machina’ en el que James, Jimmy y yo trabajamos en algo durante un largo período de tiempo”.

Por ahora sólo se sabe que el nuevo trabajo contará con 21 canciones y será lanzado próximamente.