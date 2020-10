Timonel de la UDI condena muerte de trabajador forestal en Collipulli

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, condenó la muerte de Pedro Cabrera Benavides, de 49 años, trabajador forestal que falleció este sábado tras recibir un disparo en el tórax durante un atentado incendiario en Collipulli, Región de La Araucanía.



“Estamos en presencia de una vulneración flagrante y permanente de los derechos esenciales de los habitantes de La Araucanía y la zona de Arauco, como son el derecho a la vida y a vivir en paz. La violencia en estos lugares ha recrudecido y aumentado en frecuencia e intensidad, sin que se encuentre y detenga a los responsables. El estado de derecho prácticamente no existe ahí, y eso, en un país democrático, no puede ocurrir”, planteó la senadora gremialista.



“Aquí hay que ponerse en el lugar y del lado de las víctimas, porque con sorpresa vemos que algunos sectores de izquierda guardan silencio frente a estos hechos o los pasan por alto, cuando son de extrema gravedad, pero no le dan la relevancia que tienen”, agregó.



Según remarcó, “estamos en presencia de chilenos que hoy son verdaderos rehenes de estos grupos terroristas. Se trata de personas de esfuerzo, de trabajo, que viven a diario con el temor de salir de sus casas o, incluso, con el miedo a que puedan ser atacados en sus propias viviendas, como viene ocurriendo”.



“Esos chilenos tienen los mismos derechos que el resto de los habitantes del país a no vivir atemorizados y a poder transitar libremente sin el riesgo de que puedan ser asesinados o atacados sus bienes. Esta impunidad se ha prolongado por mucho tiempo y ya es hora de que se le ponga atajo definitivo”, completó Van Rysselberghe.