Tom Holland no se cierra a la opción de seguir siendo “Spider-Man”

La tercera aventura en solitario de Tom Holland como “Spider-Man” ya tiene título oficial. El director Jon Watts cerrará su trilogía del héroe arácnido con “No Way Home”, que también supone el final del contrato del bisoño protagonista. ¿Significa eso que será la última vez que encarne a Peter Parker en el UCM?

Con “No Way Home”, Holland completará su contrato con Sony y Marvel, que incluía seis apariciones como el personaje tras su debut en “Capitán América: Civil War”. Eso quiere decir que, aunque el futuro sigue siendo muy prometedor para “Spider-Man”, el actor deberá renovar su acuerdo con el estudio. Algo que, si de él dependiese, no dudaría ni un momento.

En una entrevista con Collider durante la promoción de su nueva película, “Cherry”, Holland explicó que “No Way Home” es, por el momento, su última película como el trepamuros, agregando sus deseos de regresar, siempre que Marvel quiera volver a contar con él.

“‘Spider-Man 3’ es mi última película bajo contrato” dijo el actor. “Pero siempre les he dicho que, si quieren que vuelva, estaré allí en un santiamén. Me ha encantado cada minuto que he formado parte de ese mundo asombroso. Mi vida ha cambiado para mejor, tengo mucha suerte”.

“Si me quieren de vuelta, allí estaré. Si no, me alejaré hacia la puerta de sol como una persona muy, muy feliz. Porque ha sido un viaje increíble”, sentenció agradecido de formar parte del Universo Marvel, un sueño hecho realidad para el actor.

Lo más probable es que “Spider-Man 3” no sea la última aparición de Holland en el UCM, pero por si acaso, el actor ya piensa en cómo será su despedida del personaje. “Si Sony y Marvel no me dejan llevar los trajes de Spider-Man a casa, los voy a robar”, bromeó en otra entrevista con USA Today. “Voy a usarlos todos al mismo tiempo y les voy a decir: ‘si los quieres, tienes que venir y quitármelos. Porque son míos’”, aseguró.

Vale la pena señalar que, cuando Sony y Marvel estuvieron a punto de romper su acuerdo en 2019, Holland renovó su contrato para dos películas. Una aventura en solitario (“No Way Home”) y una aparición extra en el UCM. Al afirmar que “Spider-Man 3” es su última película, eso lleva a pensar que ya ha filmado el otro proyecto, que bien podría ser “Doctor Strange and The Multiverse of Madness” o incluso un cameo en “Wandavision”.

“Spider-Man 3: No Way Home” tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.