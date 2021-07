Tomás Alarcón: “Falta mucho para que me comparen con Gary Medel”

Tomás Alarcón había sido oficializado como flamante refuerzo del Cádiz de España justo previo al debut de la Selección chilena en la Copa América de Brasil, y recién este martes el volante nacional fue presentado.

En la ceremonia, el ahora exjugador de O’Higgins de Rancagua se mostró contento por arribar, a su juicio, a la mejor competición del mundo.

“Desde el momento en el que me comunicaron que podía venir, me gustó mucho la opción. Esta es la mejor liga del mundo. En Chile está bien vista esta liga. Siempre estuve al tanto del club, llevo un año siguiéndolo”, reconoció el mediocampista criollo en conferencia de prensa.

“He tenido la suerte de toparme con compañeros que han jugado en la liga y me han hablado bien en general, que es una liga técnica, los controles y velocidad es distinta al de la liga chilena, pero es parecida al torneo de selección adulta. Entonces ya vengo con ese ritmo, esa intensidad y se me ha hecho un poco más fácil adaptarme, porque venía del ritmo de la Copa América”, añadió.

Además, contó: “El entrenador quiere que haga lo mismo que he hecho en este tiempo, lo mismo de mi club y en la Selección”.

Al ser comparado con Gary Medel, Alarcón sostuvo: “Acá en España me ha llamado la atención que me lo han dicho, pero no me gusta, porque él ha conseguido muchas cosas que yo aún no he conseguido, siento que me falta mucho para que me comparen con él. Tengo que trabajar, pero de la misma forma es un halago que me comparen con alguien que ha hecho tanta historia en nuestro país”.