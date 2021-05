Torrealba a Provoste y Narváez: “Apoyan antes a los violentos que a víctimas”

El diputado Sebastián Torrealba (RN) criticó los dichos de la senadora Yasna Provoste (DC) y de la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, quienes defendieron el proyecto de indulto a presos del estallido social.

Ante ello, el legislador apuntó que “Provoste y Narváez apoyan antes a los violentos que a las víctimas de la violencia. Es absurdo que ambas pretendan gobernar nuestro país si es que están con aquellos delincuentes que han destruido la vida a miles de personas en Chile”.

“Ya basta de mentiras, en Chile no existen presos políticos. No existen presos políticos y punto. No lo digo yo, lo dice Human Rights Watch”, añadió, recordando que el director de la división de las Américas, José Miguel Vivanco, comentó en diálogo con 24 Horas que un indulto general no es justificado.

“Basta de tenerle miedo a la izquierda extrema que quiere destruir este país, por eso hacemos un llamado a la señora Provoste y a la señora Narváez de que si van a competir por gobernar nuestro país, que lo hagan de buena forma y defendiendo a las personas de bien y no a los delincuentes”, cerró Torrealba.