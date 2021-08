Trabajador protesta a 40 metros arriba de un grúa por el no pago de su sueldo en Santiago

Un trabajador se encuentra protestando desde las 11 horas de este lunes a 40 metros de altura en una grúa pluma, en el centro de Santiago, específicamente en la esquina de Santa Isabel con Raulí.

El hombre acusa a la empresa por el no pago de su sueldo. Según constató CHV, la empresa habría llegado a un acuerdo para saldar la deuda, sin embargo, el trabajador continúa en su protesta.

El sujeto de nombre Rodrigo, recalcó que su postura es conseguir el dinero adeudado por la empresa. “Cuando me depositen la plata que pido (un millón de pesos) me bajaré de acá (…) Partí trabajando el 19 de julio. La jefatura se hacen los tontos, ellos me robaron $80 mil. Mi contrato es indefinido, tengo 15 años en la construcción y me sé todas las leyes. Ellos al hacerme el contrato por el mínimo evaden pagar los impuestos“, explicó el afectado.

En tanto, el capitán de Carabineros, Cristián Díaz, aseguró a Mega que “él subió para hacer una demanda de cancelación de sueldos impagos por $1 millón. Ahora, la empresa señala que lleva nueve días trabajados y que se le adeuda una suma de $70 mil”.