Trabajadores de la Junji convocaron a un paro nacional de 72 horas a partir de este miércoles

Los trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), agrupados en Ajunji Nacional, convocaron a un paro nacional de 72 horas a partir de este miércoles.



La organización acusa que los jardines infantiles no están cumpliendo con las medidas y protocolos sanitarios para su reapertura y, por ello, exigen que se cierren estos establecimientos educacionales.



“Convocamos a una paralización debido a las diversas situaciones que hemos tenido que enfrentar desde el inicio de la pandemia y pese a todos los esfuerzos, vemos que vuelven con mayor fuerza la inseguridad, la exposición, los temores e incertezas de los trabajadores y trabajadoras, y de las comunidades educativas”, expresó la presidenta de la Ajunji Nacional, Silvia Silva.



Además, la dirigenta explicó que dialogaron en reiteradas ocasiones con la institución, la Subsecretaría de Educación Parvularia y el Ministerio de Educación, pero que “no entendieron que no se cuenta con un real aforo en las salas cunas y niveles medios, que es un riesgo para la salud y la vida la atención de párvulos en fase 2”.



Asimismo, aseguraron que el nuevo protocolo Covid-19 para la Educación Parvularia impide a las directoras de jardines infantiles cerrar esos establecimientos cuando existe sospecha o contagio de Covid-19.



“El paro nacional es sin turno ético y pedimos que en la modalidad de teletrabajo cierren sus computadores. Los trabajadores y trabajadoras asistieron a los jardines infantiles, y estuvieron trabajando. Pero, nosotros advertimos que no están dadas las condiciones sanitarias para la reapertura de jardines infantiles y la atención de los niños. No nos hicieron caso, y por eso lamentamos tener que llegar a este punto, de tener que paralizar”, cerró Silva.