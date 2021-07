Tribunal Electoral rechaza solicitud de exalcalde de San Ramón de anular elecciones

Durante la jornada, el Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana rechazó el requerimiento de nulidad de las elecciones en San Ramón presentado por el exalcalde Miguel Ángel Aguilera, reconfirmando y validando el triunfo de Gustavo Toro Quintana (DC) como nuevo alcalde de la comuna.

Según el fallo, los argumentos del exdirigente comunal fueron desestimados ya sea por mérito o por considerar que no afectarían significativamente el resultado de las pasadas elecciones. En el documento, se añade que “en cuanto a las demás alegaciones, estas serán desestimadas, como se ha considerado con anterioridad, por no encontrarse acreditadas, por no configurar vicio electoral o bien por no tener la influencia de hacer variar el resultado de la elección en los términos que prescribe el inciso final del artículo 105 ya referido”.

En esa línea, el organismo ratifica que “se rechaza la reclamación de nulidad de la elección celebrada en la comuna de San Ramón, el 11 de julio recién pasado, intentada a fojas 1, en representación del candidato a Alcalde por la comuna referida, don Miguel Ángel Aguilera Sanhueza”.

La reclamación de Aguilera se basaba en la instalación de las mesas receptoras de sufragios, las cuales no estuvieron constituidas a las 10:00 horas en los diversos locales de votación, logrando estar habilitadas recién pasadas las 13:00 horas. Asimismo, el ex edil acusó a Toro de “acarreo de votantes” mediante el arriendo de vehículos.

El tribunal agregó a su respuesta que “la norma que contempla las causales de nulidad califica en su letra d) la ‘falta de funcionamiento de mesas’, y no su instalación tardía, como un acto que pueda llegar a privar de efectos una elección o la votación emitida en una o más mesas receptoras, en la medida que hubiere dado lugar a un resultado diferente”, por lo que el argumento esgrimido por el ex socialista quedó invalidado.

Recordemos que Aguilera a fines de este mes será formalizado por una querella que lo acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero durante su gestión como alcalde. Dichas denuncias también se suman al delito de cohecho electoral, lo que significó la repetición de las elecciones que dieron por ganador y nuevo alcalde a Gustavo Toro.