Tributo a los 50 años de “Imagine”, el himno pacifista de John Lennon

Considerada como un verdadero himno de la paz y como la tercera mejor canción de todos los tiempos, en un ranking de 500, según la revista Rolling Stone. Uno de los temas más reversionados de la historia del rock. El sencillo más exitoso y emblemático de la carrera en solitario de John Lennon, quien lo citó como “lo mejor que he escrito”.

Todo eso y más puede decirse de “Imagine”, canción del álbum homónimo de Lennon de 1971, que este año cumple medio siglo de vida.

Es por eso que, para celebrar este aniversario, la Corporación Cultural de Las Condes ofrecerá el concierto “Imagin, 50 años. Tributo a John Lennon”, con la banda Before.

El espectáculo, grabado especialmente en un estudio de televisión, será transmitido este sábado 26 de junio, a las 19 horas, por el canal de YouTube institucional y www.culturallascondes.cl con acceso liberado.

La canción “Imagine”, según contaba el propio Lennon, fue compuesta en su habitación una mañana de 1971, mientras Yoko lo miraba atentamente. De hecho, la inspiración para la letra nació de un poema de Yoko, “Cloud Piece”. Esta verdadera obra maestra surgió en un contexto sociopolítico marcado por la Guerra de Vietnam, por un lado, y el movimiento hippie, por otro, y expresa el ideario de John, un reconocido pacifista: un mundo en el que no existe la religión y las personas se ven como agentes de cambio, sin dogmas ni ideologías tradicionales.

You may say, I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will be as one

Puedes decir que soy un soñador

Pero no soy el único

Espero que un día te unas a nosotros

Y el mundo entonces será mejor

La banda tributo Before –compuesta por Gustavo Sepúlveda, Américo Parra, Sebastián Correa y Nicolás Salazar– ganó la Semana Beatle de Latinoamérica 2019, realizada en Buenos Aires, y se presentarán en la International Beatle Week 2021 a realizarse entre el 25 y 31 de agosto en Liverpool.

El concierto homenaje incluye, además, otros grandes éxitos de la carrera solista de John Lennon, como “Jealeous Guy e Instant Karma”, y canciones de The Beatles, como “Help!”, “In My Life” y “Don’t Let Me Down”.