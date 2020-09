U2 relanzará su canal de YouTube con la remasterización de más de 100 videos

El grupo irlandés U2 relanzará el viernes su canal de YouTube con la remasterización de más de 100 videoclips de las canciones más importantes de su repertorio, además de contenido inédito.

Para comenzar, la banda estrenará el viernes el video “Stuck in a moment you can’t get out of” en versión 4K.

A partir del próximo año, el catálogo de videos musicales de la banda se remasterizará en HD y se lanzará exclusivamente en YouTube en ese formato.

La primera fase de esta iniciativa viene a celebrar el próximo vigésimo aniversario del décimo álbum de estudio de la banda y ganador del premio Grammy, “All That You Can’t Leave Behind”; comenzando con el relanzamiento de una de las canciones más importantes del disco, “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”, remasterizado en 4K como un video musical premium (PMV) que se estrenará el viernes 18 de septiembre a las 13:00 (hora de Chile).

A lo largo de su carrera, U2 ha sido conocido por su inigualable visión creativa y su arte al dar vida a su música en la pantalla. A medida que se agregue contenido nuevo y remasterizado durante el 2021, su canal de YouTube evolucionará como un destino para celebrar el legado de 40 años de la banda y la evolución de su perspectiva del video musical. Los aspectos más destacados incluirán contenido en vivo inédito, detrás de escena y remezclado, y algunos de sus videos musicales más conocidos actualizados a HD por primera vez, hasta en calidad 4K siempre que sea posible. El proyecto dará como resultado que se agreguen cientos de videos nuevos y actualizados al canal, y una experiencia curada para que los fanáticos puedan explorar la profundidad del catálogo.

“U2 ha trabajado con algunos cineastas y directores increíbles a lo largo de los años, y siempre ha sido muy divertido. Como mucha gente, me gusta caerme en el ‘rabbit hole’ de YouTube…espero que lo disfruten”, comentó The Edge, el guitarrista de la banda.