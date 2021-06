UDI presentará indicación para extender IFE universal hasta diciembre

La bancada de diputados de la UDI anunció que presentará una indicación para extender hasta diciembre el Ingreso Familiar de Emergencia universal propuesto por el Gobierno, el cual actualmente es debatido en la Comisión de Hacienda de la Cámara.



El parlamentario Juan Antonio Coloma fue el encargado de dar el anuncio, explicando que “el Gobierno presentó una indicación que entrega el IFE universal los meses de junio, junio y agosto. Desde la UDI, hemos presentado una indicación para que llegue a las familias hasta diciembre de este año”



Coloma argumentó que tomaron la decisión debido a que “ayer el Presidente pidió perdón por haber llegado tarde con algunas ayudas. No queremos que vuelva a ocurrir, y por eso queremos desde ya decirle a las familias chilenas que tengan tranquilidad”.



“Estamos convencidos que la pandemia ha sido más larga y dura de lo esperado, y después viene un periodo de reactivación y búsqueda de empleo. Para eso, hay que darle tranquilidad a las familias, de que tengan ingresos seguros en sus bolsillos y para eso estamos postulando que el IFE llegue hasta diciembre”, agregó.



El parlamentario explicó que la indicación será presentada este jueves con el fin de “evidenciar” la votación de cada diputado.



“Siempre se supo que se votaba el día de mañana, hay parlamentarios que están viajando y para evitar que no puedan emitir su voto, hacer esta sesión mañana y votarla con hora de término a las 14 horas. Queremos esto para que los parlamentarios puedan decidir, y que no vuelva a ocurrir que se rechace con votos de la DC o del PS. Mañana renovaremos esta indicación en la Sala de Cámara de Diputados, para que quede claro como vota cada parlamentario”, indicó.



REVANCHA POR MATRIMONIO IGUALITARIO



Antes de que se hiciese oficial el anuncio, surgieron diversos rumores de que la solicitud de la UDI es un bloqueo y una revancha política del gremialismo por la urgencia que dará el Gobierno al proyecto de matrimonio igualitario, anunciada durante la Cuenta Pública 2021 por el Presidente.



Consultado al respecto, Coloma respondió que “no, lo presentamos hoy porque el proyecto del Gobierno ingresó hace 48 horas, era imposible ingresar una indicación antes de que el Gobierno presentara el proyecto de ley”.



En esa línea, el diputado aseguró que “no hay ningún tipo de bloqueo a ningún proyecto. Ya se aprobó la idea de legislar con los votos de la UDI, se va a aprobar también en la Comisión de Hacienda. Algunos utilizan un titular equivocado de un medio de comunicación que busca confundir a la gente. Nosotros estamos haciendo solo una cosa, presentar una indicación para que el IFE universal pueda ser hasta diciembre de este año”.



“Ojala mañana se apruebe la admisibilidad y este IFE universal hasta diciembre. Estamos convencidos de que no por una mayoría circunstancial en una comisión determinada esto llegue hasta acá. Nosotros vamos a pelear acá y si es necesario vamos a insistir en el Senado. Estamos convencidos de que las familias necesitan certezas y no negociar el monto cada tres meses”, cerró.