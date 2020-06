Un nuevo comienzo en medio de la pandemia

.Ariel Jeria, gerente general de Rompecabeza Digital.

Se podría decir que ya estamos en medio de esta gran pandemia, tras más de 100 días del primer caso, aunque la verdad es que eso nadie lo puede saber. Hemos pasado días muy difíciles y sabemos que vendrán más. Es por eso que se hace necesario tener en mente un nuevo horizonte, replantearse hacia el incierto futuro con una mentalidad menos intransigente y mucho más adaptativa. Hoy más que nunca, se hace necesario un “reseteo” para poder sacar energías renovadas que impliquen hacer cambios significativos en nuestras vidas.

Es precisamente en este renacer o reinicio que el apoyo a la industria nacional, y por consiguiente a la economía, es fundamental. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay varias maneras y dentro de ellas la más importante, a mi parecer, es a la hora de consumir, inclinarse por bienes, productos y servicios de manufactura nacional.

La red colaborativa es inmensa y el potencial aún mayor cuando se trata de unirnos en pro de lo que será el futuro de nuestra economía. No sólo se trata de comprar, el mismo hecho de compartir publicaciones, datos, dar like en redes sociales o dejar comentarios positivos con el fin de que lleguen a oídos de más consumidores. Ahora bien, no se trata de pensar que el producto extranjero es malo. No es así: lo que se busca con esta mentalidad es crear una “ola” de apoyo hacia los emprendedores locales, quienes se han visto y se ven inmersos en una fuerte incertidumbre por la crisis post estallido social y sanitaria.

Motivados con ese espíritu, en Rompecabeza hemos creado un eCommerce llamado shop.thelabel.cl que busca desarrollar ese tipo de apoyo colaborativo a los emprendedores mediante la promoción de productos nacionales de gran calidad.

La idea es que Shop.The Label se consolide como una vitrina atractiva visualmente, con imágenes originales y una gran experiencia de usuario. Hoy en día nuestro shop ofrece una gran carta de gines nacionales acompañados de aguas tónicas y kit de esencias para potenciar los sabores. Pronto esperamos abarcar muchas otras áreas productivas, como vestuario, accesorios, delicatessen e incluso experiencias de distinto tipo. La idea es que todos nos unamos en este reseteo, que surjan nuevas ideas de la incertidumbre y que al final del proceso todos ganemos.

Nuestra perspectiva es que de esta crisis, por supuesto, no sólo vamos a salir trabajando, sino que potenciando la producción local en sus más diversos ámbitos.

Las capacidades, está demostrando, están y nuestros emprendedores necesitan no sólo el apoyo del Estado en tanto paquetes de ayuda económica o de fomento. Especialmente, lo que hoy necesitan es que seamos solidarios y conscientes del enorme trabajo que realizan.

