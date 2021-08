“Usted se victimiza”: El tenso diálogo entre Julio César y doctor detenido en aeropuerto en estado de ebriedad

En el matinal de CHV, “Contigo en la mañana”, el conductor Julio César Rodríguez protagonizó un duro cruce con el doctor Jaime García, quien fue detenido en el aeropuerto de Santiago, lugar donde insultó a trabajadores y agredió a funcionarios de la PDI.

Luego de ser dejado en libertad, y tras que se viralizara su video en redes sociales, dijo no recordar nada.

En esa línea, se defendió diciendo: “No soy borracho ni flojo. Yo, durante dos años, como muchas personas, he estado trabajando bajo presión. Yo atiendo a todo el mundo y me siento muy feliz de lo que hago. Por esta misma pega estoy muy estresado, se me murió mi madre hace poco (…) Estoy colapsado. Estoy haciendo un cuadro depresivo y estoy en tratamiento”, explicó.

Este lunes, en diálogo con el matinal de CHV, García indicó que “para evitar el miedo del avión se me recetó un ravotril, luego de tomé un trago y se me borró la película”,y manifestó: “Siento profunda vergüenza y dolor y les pido perdón”.

EL TENSO DIÁLOGO

Tras ofrecer disculpas en vivo, se produjo una tensa charla con Julio César Rodríguez, animador del programa.

Julio César: “Doctor, ¿usted se vio en el video? ¿Usted no se acuerda de nada de eso?”.

Doctor García: “Tercera vez que te lo digo: Julio César, no me acuerdo de nada. Me vi en el video con mis hijos cuando llegué a la casa. Todos llorando, yo también”.

Julio César: “¿Y cuando ve el video tampoco se acuerda? Disculpe que le pregunte, ¿pero usted es un curado odioso? ¿Cuando toma se pone mal genio?”.

Doctor García: “Yo no tomo Julio César. Tomo vino al almuerzo”.

Julio César: “O sea usted no toma y se toma un pisco sour al viajar”.

Doctor García: “Exactamente. O en alguna recepción, en algún cumpleaños… hace mucho tiempo que no tomo”.

Julio César: “Claro, porque yo he visto viajar con sus copitas, pero gente tranquila. Para que a usted no lo hayan dejado entrar tuvo que haber tenido un comportamiento antes”.

“USTED SE VICTIMIZA”

Posteriormente, García dijo que “estaba feliz” por su viaje al extranjero, pero “resultó en una tragedia desagradable”.

Julio César: “¿Pero usted admite que esto le ocurre por su responsabilidad? Porque uno ve que usted se victimiza un poco, pero esto que ocurrió es por responsabilidad suya”.

Doctor García: “Nadie está diciendo eso”.

Julio César: “Es que uno sintió al principio que usted era una víctima”.

Doctor García: “Por eso quiero dar la cara y pedir disculpas. Explicar el contexto en el que ocurrió”.

Julio César: “Usted es nutriólogo. ¿Por qué guatonea a la gente?

Doctor García: “¡Yo no guatoneo a nadie! Ahora ocurrió eso porque estaba fuera de mi juicio, Julio César. Jamás trato mal a mis pacientes. Yo no trato mal a mis pacientes”.

Julio César: “Me imagino, son su clientes”.

Doctor García: “No, no son mis clientes, son mis pacientes”.

Julio César: “Estoy hablando del video”.

Doctor García: “En el video yo no estoy tratando un paciente. No lleve una cosa al extremo. Yo también le podría decir a usted ‘es un buen animador, pero es su vida privada es otra cosa’. Yo no guatoneo a nadie”.

Julio César: “Yo le estoy diciendo que trató de ‘guatona’ a la persona que lo estaba sacando”.

Doctor García: “Ya la dije que no”.

Julio César: “Es que no me escucha la pregunta (…) Justo reacciona en el ámbito que, uno podría inferir, que guarda relación con sus pacientes, porque usted es nutriólogo. ¿Eso lo habló con su psiquiatra? Esa es la pregunta”.

Doctor García: “Sí, lo hablé. Y me dijo que pudo haber sido cualquier tipo de insulto (…) es como un niño chico con una pataleta. Eso fue lo que pasó”.

Al cerrar, el doctor afirmó que “no soy homofóbico. Lo que yo hablé estaba fuera de mi juicio, pero eso no justifica el dolor que yo siento”.

Y reveló que “nos han amenazado de muerte a mí, a mis hijos y a mujer” y apuntó a los funcionarios de la PDI que lo detuvieron en el aeropuerto: “A mí me rompieron las manos, se reían. Eso no se hace. Eso se hace en dictadura. No merezco una tortura por parte de la gente esa”, afirmó.