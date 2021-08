Valencia: “Marcelo Cañete entiende que puede dar mucho más y tenemos que darle las opciones”

“Si pienso que a fin de año me voy a ir a préstamo, soy un cobarde y un hipócrita, y no debería estar sentado y entrenando de la manera que lo hago, no tengo pensado eso y nada, es todo lo contrario (…) No tengo dudas que me va a ir bien. Con trabajo y paciencia, aprendiendo de cada partido”.

Con esas declaraciones Marcelo Cañete reconoció estar en deuda en Universidad de Chile, pero se mostró optimista de poder revertir su complicado momento.

Y este viernes, el técnico interino de los estudiantiles, Esteban Valencia, se refirió al nivel del volante argentino y, de paso, le entregó su respaldo.

“Hay que seguir dándole espacio y minutos. Él está poniendo todo de su parte para encontrar su mejor condición. Entiende que puede dar mucho más y nosotros tenemos que darle las opciones. Compite al igual que todos”, reconoció en conferencia de prensa.

Además, adelantó el duelo de este domingo ante Unión La Calera, líder del Campeonato Nacional: “Merece toda nuestra atención y análisis. Para nosotros está la motivación de sacarnos la derrota ante Cobresal. Nuestro objetivo es contrarrestarlos con nuestras armas. Hay que ir a buscar los tres puntos. Con la caída del otro día, sacaron ventaja los de arriba, pero esto es fútbol. Vamos a encontrarnos con un partido muy disputado. El objetivo es ir, competir y sumar de a tres. Estos partidos son claves”.

En cuanto al duelo ante su hijo, quien milita en el conjunto “cementero”, sostuvo: “Hoy día Valencia junior es un rival más, veremos si está disponible, porque ha estado con una lesión. Si está, tendrá la misma atención que todos los jugadores de La Calera”.