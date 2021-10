Valparaíso: pescadores artesanales se manifiestan tras dos meses sin trabajo

Más de 250 pescadores artesanales se manifestaron este martes en la comuna de Valparaíso, luego de que no pudieran trabajar por más de dos meses producto –señalaron- de infructíferas negociaciones con el delegado presidencial de la Quinta Región, Jorge Martínez.



Según el medio local El Informante de Placilla, han sido más de 75 días de conversaciones con el representante del gobierno en la Región de Valparaíso, quien habría abandonado la mesa de negociación sin llegar a un acuerdo, según los trabajadores. De hecho, la subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo, debería ser quien se pronuncie al respecto, pero sus declaraciones aún están a la espera.



Sobre los incumplimientos desde La Moneda, apuntaron a que son medidas que les han negado el trabajo desde agosto pasado. Además, cuentan que al momento no pueden contar con una caleta definitiva, situación que dataría desde 2013.



Pese a esto, desde los sindicatos de la ex Caleta Sudamericana representados por sus dirigentes, José Urrutia, presidente del “Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Muelle Sudamericana” (Sipsa) y Eduardo Novoa, presidente del “Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Lanchas de Valparaíso” (Sipelanch), anunciaron el regreso a las aguas, entre el tradicional muelle Prat y la Caleta El Manzano de Quintero.



El abogado de los pescadores, Felipe Olea, sostuvo que “este no es el escenario que esperábamos, pero el Gobierno, lejos de aceptar su responsabilidad y reconocer que mediante artilugios removió por parte de EPV a los pescadores de su asentamiento histórico en el año 2013, ha preferido desentenderse y trabajar por el desgaste de los pescadores, buscando dilatar y no ofrecer una solución definitiva, pues es necesario recordar, que hace 8 años se les sacó de Valparaíso en aras de un progreso portuario del que aún no somos testigos y bajo la promesa de que se les construiría una caleta propia”.



Añadió que “pues bien, tras 8 años, esa caleta aún no existe y hoy, más de 250 familias porteñas no tienen donde trabajar y en consecuencia, merecen que el Estado se haga responsable y les otorguen los medios necesarios por los nuevos 4 años que supuestamente tardará la construcción de su Caleta. Es eso lo que están pidiendo, y si no son escuchados, es natural que adopten decisiones radicales como volver al mismo sitio donde trabajaron toda su vida. Esto no es una medida de presión, es una medida de subsistencia, pues sin caleta, no pescan y si no pescan, no comen. Juzgue usted quién tiene la razón”.