Van Rysselberghe y retiro del 10% de la AFP: “Es un proyecto que usa un resquicio de la izquierda para poder avanzar”

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se reunió la tarde de esta jornada con el Presidente Piñera en La Moneda para tratar la crisis que ha detonado en Chile Vamos y el Gobierno el proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP, luego que parlamentarios de esta coletcividad aportaran votos para el avance de la iniciativa en el Congreso.



En la ocasión, en la que la senadora estuvo acompañada por otros dirigentes de la tienda gremialista, se refirió a la postura del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, militante UDI y principal figura presidencial de la derecha, quien se manifestó a favor de “un triple combo”, que incluye la aprobación del plan para la clase media presentado por el Gobierno, del retiro del 10% promovido por la oposición y del inicio de una reforma al sistema de pensiones.



“Él dijo que había que aprobar un triple pack, nosotros del triple pack estamos de acuerdo en dos cosas y en una no. Siempre han habido opiniones diversas en la UDI y eso es parte de una diversidad que siempre ha convivido en el partido”, remarcó Van Rysselberghe.



El miércoles pasado, los cinco diputados UDI que votaron a favor de la idea de legislar el proyecto de retiro del 10% fueron pasados al Tribunal Supremo de la colectividad, por lo que tres de ellos terminaron renunciando a su militancia.



La senadora añadió, respecto de la postura de Lavín, que “estamos de acuerdo con avanzar en el proyecto de pensiones para que se mejoren sí, con poder hacerlo lo más expedito posible y que ningún chileno se quede sin la ayuda que necesita también, con lo que no estamos de acuerdo es con una de las tres cosas, que es el retiro del 10%”.



Sobre la reunión con Piñera, señaló que “le hemos planteado que nos parece necesario que las ayudas que entrega el Gobierno se hagan con la mayor facilidad posible y que ojalá se pueda implementar algún sistema de trazabilidad de las ayudas, que todos sepamos cuántas de esas ayudas han llegado, en qué proporción en las regiones y de alguna manera eso se pueda hacer de manera más didáctica”.



Además, añadió que al Presidente le plantearon, respecto del proyecto de retiro del 10%, que “lo más probable es que se apruebe, pero eso se va a demorar dos o tres meses en llegar a las familias y las familias necesitan hoy recursos”.



“Creemos que es un proyecto que usa un resquicio de la izquierda para poder avanzar -añadió-, esa triquiñuela nos parece que no puede consagrarse como mecanismo legislativo”.



Aludiendo a un posible veto presidencial o a llevar el caso al Tribunal Constitucional, señaló que “el Gobierno tiene que evaluar las cosas, creemos que eso no se puede consagrar y por tanto, debiera evaluar cada una de las herramientas constitucionales que la ley le entrega”.