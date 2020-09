Vence plazo: jefes de parlamentarios DC hacen urgente llamado a FA por primarias

Los jefes de los senadores y diputados de la Democracia Cristiana (DC) hicieron un urgente llamado al Frente Amplio (FA) para firmar un pacto electoral y acordar elecciones primarias de candidatos a alcaldes y gobernadores regionales. El plazo vence este miércoles a la medianoche.



Los partidos políticos y sus distintas alianzas electorales tienen plazo hasta las 17 horas de esta jornada para la formalización de pactos, ya sea de forma presencial o virtual en el Servicio Electoral, mientras que hasta las 21 horas, el Servel recibirá de forma presencial la inscripción de candidatos a primarias de alcaldes y gobernadores. y hasta las 23:59 horas de manera virtual.



La jefa de los senadores DC, Ximena Rincón, dijo que “lo importante es resolver nuestras diferencias, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Y la mejor forma de resolver quién es el candidato o la candidata es a través de las primarias”.



“Soy una optimista por naturaleza y espero que entendamos que la unidad es un buen aliciente para resolver nuestras diferencias. Tenemos que pensar en el país y cómo elegimos a las y los mejores. Y que lo haga la ciudadanía y no nosotros a dedo”, agregó.



“A pocas horas de que venza el plazo espero que todos y todas pongamos lo mejor de nuestra parte para concurrir a un acuerdo que permita hacer primarias. Nosotros en la DC estamos con todos nuestros candidatos desplegados”, puntualizó.



Por su parte, el jefe de los diputados DC, Daniel Verdessi, indicó que “los pactos por omisión, que es lo que está planteando el Frente Amplio, son de la política antigua y yo les digo renuévense, cambien, la única forma de llegar a acuerdo es mediante la democracia”.



“Las primarias son un mecanismo absolutamente democrático, donde no podemos aceptar condiciones, nosotros somos un partido con una larga tradición de democracia, de defensa de los derechos humanos y de institucionalidad”, añadió.



También advirtió que “de acuerdo con la última elección, la derecha tiene a lo menos el 40% de los votos y por lo tanto, si no llegamos a acuerdo, vamos a perder todas las gobernaciones regionales y ello va a ser su responsabilidad del Frente Amplio si no concurre con su acuerdo a las primarias”.