Víctimas de trauma ocular expusieron ante la Cámara: “Solo pido justicia”

Fabiola Campillai y Manuel Véliz, dos de las 325 víctimas de trauma ocular por acción de Carabineros durante el estallido social, entregaron sus testimonios ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que investiga el actuar policial.



La reunión se realizó mientras surgen diversas críticas al programa de reparación ocular impulsado por el Ministerio de Salud para ayudar a víctimas que sufrieron este tipo de lesiones durante las protestas de 2019.



Ante los 13 parlamentarios que integran la comisión, Campillai indicó: “Ha pasado el tiempo y aquí estoy tratando de salir adelante, de aprender cosas nuevas gracias al apoyo de mi familia y amigos. No puedo trabajar y no tengo vista ni olfato debido a las lesiones y fracturas múltiples que me ocasionaron. A ello, se suma que no puedo hacer ejercicios ni fuerza excesiva”.



“Sólo pido justicia y reparación. Los carabineros ni siquiera me prestaron ayuda y, al contrario, se fueron del lugar el día que me dispararon”, agregó la mujer, quien perdió la vista y quedó con fracturas en su rostro cuando se dirigía a su trabajo en San Bernardo debido al impacto de una lacrimógena de Carabineros.



“Quiero salir adelante y seguir luchando por la justicia que merecemos las víctimas porque esto no debió ni debe ocurrir. Esto ha sido un daño enorme para mis hijas y toda mi familia que ha requerido ayuda psicológica”, agregó Campillai.



En tanto Manuel Véliz, trabajador de la construcción que tenía 21 años al momento de recibir el daño en uno de sus ojos, sostuvo que “esto ha sido horrible, porque el día que sufrí el ataque de carabineros me dirigía a mi casa. A eso de las 19:00 horas caminaba por el bandejón central de la Alameda, había mucha gente y en un momento me di vuelta y ahí sentí el impacto en el ojo”.



Además, Véliz acusó que al ser atendido en la Clínica Alemana, efectivos de Carabineros le pidieron firmar un documento que los expulsaba: “Sacaron a las enfermeras y médicos de un box y sólo con el arribo de la PDI se retiraron del lugar. Lo único que pido es ayuda, justicia, verdad y reparación, porque hasta el momento no hemos tenido nada de ayuda”.



“Si bien hay iniciativas como la del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), esto no se ha materializado de buena forma y por ello hemos remitido diversos oficios”, indicó.



Sobre la investigación, el diputado UDI Nino Baltolu señaló que próximamente se presentarán en la instancia miembros de la Fiscalía para explicar sus versiones de lo ocurrido.