El diputado precisó que tras su retiro del atletismo profesional comenzó a sentir que “mi señora ya no me quería, que los auspiciadores ya no me querían, que no iba a volver a nunca más a correr, que la gente ya no me admiraba, que ya no era el que quería ser para mi familia. Empecé a sentir que era nada, que no era nadie“.