VIDEO | Pablo Chill-E hace referencia a su detención y a dichos de Katherine Martorell en nuevo tema

Mediante el video de “Jaguar”, el nuevo tema de Pablo Chill-E, el artista se refirió a su detención de mayo de este año, hecho que causó revuelo en la opinión pública.

“Ahora todos hablan mier…, ahora no me quiere nadie. Ahora están todos sensibles, ya no les gusta la calle (…) por eso los pacos, los ratis, el gobierno están buscando que me calle”, dice el músico en la canción.

“Yo soy especial en mi especie como lo son los jaguares”, dice el artista en la canción, en alusión al momento que fue sorprendido a bordo de un auto robado marca Jaguar.

Pablo, en el mismo tema, alude a las declaraciones de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell: “Porque la Martorell me quiere en cana deprisa, lo tiene en el cuartel están haciéndole pericia”, dice otra estrofa.

En aquella referencia, Chill-E apunta a los dichos que la actual vocera de Sebastián Sichel dijo aquellos días a los medios.

“Las detenciones son sumamente importantes, pero también es importante que la Justicia actúe. Esta es la cuarta vez que esta persona es presentada frente a los tribunales de Justicia. Esperamos realmente que la persona quede privada de libertad”, dijo en aquellos días Martorell, según consigna La Cuarta.

Revisa el video clip