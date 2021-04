VIDEO | Publican nuevo adelanto de “Black Widow”

El periodista en su vuelta a Mega, afirmó: "El Presidente ha dejado de escuchar a la gente, cuando el Presidente se escucha simplemente a sí mismo y las respuestas que les da a los medios de comunicación, como en esta misma conferencia donde no contestó la pregunta de la periodista y trata de justificarse. La eficiencia no es solamente tomar medidas sino que gestionarlas bien y el gobierno se ha equivocado. Tiene hoy a millones de chilenos confinados sin saber cómo financiar su operación mensual y eso me parece cruel y me parece triste”.