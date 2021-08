La modelo estaba practicando junto a tres bailarines para su participación en el programa argentino "La Academia", y el que era encargado de recibirla desde un gran salto por los aires no reaccionó. “Me di un golpe terrible. Sentí que me achicharré con el golpe, tipo acordeón. La espalda me quedó como un bloque, toda contracturada. Me vio un médico, estoy con antiinflamatorios y calor", contó Marengo.