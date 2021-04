VIDEO | Se registró una fuerte explosión en planta de ácido Enaex en Calama

La tarde de este viernes a las 16:30 horas se registró una fuerte explosión al interior de la planta de ácidos Enaex, la cual se encuentra al sur de Calama. Existe preocupación por el estado de los trabajadores del lugar, ya que la planta trabaja con explosivos y dinamita.

Además, en las cercanías hay un barrio donde residen trabajadores de la fábrica, así como oficinas.

De momento se desconocen la cantidad de heridos, pero preliminarmente se habla de 25, mientras que el Gobierno pidió a la población no acercarse al lugar mientras trabajan los operativos de emergencia.

El alcalde de Calama, Daniel Agusto, explicó en CNN Chile que la explosión “se sintió en casi toda la ciudad” e incluso “se cortó el tránsito”.

“Se habría debido a una detonación no controlada en una de las dependencias, se está recabando información sobre personas heridas no lo sabemos aún, no sabemos si hay algún fallecido, esa información se está recabando. Me gustaría ser lo más responsable posible”, agregó el jefe comunal RN.

“Se está acordonando el sector, se está determinando el alcance, ya está el GOPE. Fue una explosión extremadamente fuerte. Remeció prácticamente todos los cimientos de casas y de la ciudad en general”, complementó, para luego advertir que “este es un accidente de proporciones, fue una detonación fuera de control. Se trataría de material de nitroglicerina”, cerró.

En tanto, Ricardo Munizaga, director Onemi de Antofagasta, señaló en 24 Horas: “A raíz del evento se activó el sistema de protección civil regional. Se encuentran las unidades de bomberos, GOPE, SAMU, están a la espera de ingresar a la instalación. No hay mayores antecedentes de la cantidad de personas lesionadas o fallecidas, por lo que se está haciendo toda la distribución logística y de personal técnico”.

Hay cerca de 25 heridos que estan siendo trasladados a hospital Carlos Cisternas y del Cobre. Varios de gravedad. La explosion se sintió en todo Calama. Arrasó con la planta de ácidos de Enaex. Esa planta que trabaja con explosivos esta a tres kilometros de las casas en la ciudad pic.twitter.com/0YVKuhUPaH — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) April 16, 2021

¡PRECAUCIÓN! #Calama (16:57 hrs) Información preliminar de bomberos indican que la explosión fue en la planta de ácido de la empresa Enaex. Hacemos el llamado a los pobladores a no acercarse al sector del accidente. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/YelDcLACy0 — TransporteInforma Región de Antofagasta (@TTIAntofagasta) April 16, 2021

ESTÁ PASANDO ⚠️ | Explosión en planta de ácidos de ENAEX #Calama. Se trataría de material nitroglicerina. Tránsito interrumpido en la zona, al sur de la ciudad. Hay reportes de roturas de vidrios y ventanales en las viviendas de las cercanías.



📹 Créditos a quien corresponda. pic.twitter.com/XuHlt62dTz — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) April 16, 2021

Fuerte explosión hace un momento se sintió en la ciudad de #Calama. Información preliminar indican que esta se produjo en planta de ácido de ENAEX Calama. Noticia en desarrollo. Se remeció toda la casa, es de esperar que no hayan personas heridas. 🙏 pic.twitter.com/lutgXDF2hD — 🌸Ángel💜 (@angelbened) April 16, 2021