El periodista dio detalles de la forma en que le comunicaron que no seguiría en el canal. "Fui a trabajar un viernes, terminé de hacer el bloque deportivo, salí de la escenografía, me llamó el jefe de prensa y me dijo ‘hasta aquí llegamos’. Me pasó una hoja para que la firmara. No sé si me llama la atención tampoco, pero no se me va a olvidar”, remarcó.