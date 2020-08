Violenta noche en La Araucanía dejó dos municipalidades incendiadas

El desalojo de las municipalidades que estaban tomadas por comuneros mapuches -en apoyo a la huelga de hambre del machi Celestino Córdova, entre otros- generó graves incidentes en la región de La Araucanía.

En la noche del sábado, dos incendios afectaron a las municipalidades de Ercilla y Traiguén. En el primer caso, el fuego se propagó a otros dos inmuebles, junto con un bus y maquinaria. En Traiguén, en tanto, las llamas destruyeron la alcaldía y algunas oficinas.

Según informó la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), en ambos siniestros no se registraron personas lesionadas y durante esta jornada se evaluarán los daños. Bomberos deberá determinar las causas y el origen de los incendios.

Sin embargo, estos no fueron los únicos hechos de violencia reportados en la zona. También se informó de un grave enfrentamiento entre habitantes de Curacautín y los comuneros que tenían tomado el municipio, los que finalmente fueron desalojados por Carabineros. Se reportaron dos vehículos quemados, que pertenecerían a las personas que estaban al interior de la sede comunal.

Finalmente, en Victoria también se produjeron enfrentamientos entre vecinos y comuneros durante el desalojo de la municipalidad. Según señaló Carabineros, preliminarmente hubo más de 20 detenidos.

En conversación con 24 Horas, el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, aseguró que “nuestro municipio está absolutamente destrozado”.

“Lo que más me duele es que aquí somos once comunas de la provincia de Malleco y la mitad de las comunas estaban tomadas. Aquí estuvo el ministro del Interior y no tuvo la capacidad de recibirnos”, se lamentó Jaramillo, quien agregó que “la presión de la ciudadanía obligó a que Carabineros hiciera el desalojo de las personas que ocupaban nuestra municipalidad”.

“Este enfrentamiento ocurre porque tenemos autoridades incompetentes, autoridades sordas, como es un gobernador que no se hizo presente, que no contesta ni mensajes ni los WhatsApp. Hace minutos atrás me llama el jefe de gabinete del ministro del Interior diciéndome sorprendido que nuestra comuna estaba tomada”, sostuvo.